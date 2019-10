Bäcker-Urteil: Öffnungszeiten sollten nicht vom Kaffeeverkauf abhängen!

Osnabrück. Die deutsche Rechtsgeschichte ist in etwa so genießbar wie ein altes Brot. Nun aber liefert sie uns ein echtes Sahneschnittchen: Der Bundesgerichtshof hat höchstrichterlich festgestellt, dass Brot und Brötchen „zubereitete Speisen“ sind. Das Problem liegt aber woanders.

Die Karlsruher Richter haben entschieden: Eine Bäckerei mit Café ist juristisch betrachtet eine Gaststätte. Damit ist sie nicht von den beschränkten Öffnungszeiten sonstiger Bäckereien betroffen.

Der Streit um die bayerischen Semmeln ist nicht aber nur für Juristen unterhaltsam, er wirft auch ein Schlaglicht auf ein grundsätzliches Problem der Branche: Für den normalen Bäcker gelten nämlich nach wie vor regional höchst unterschiedliche Beschränkungen. So dürfen Bäcker in Bayern nur drei Stunden pro Sonntag öffnen. In NRW sind es fünf und in Berlin sogar neun Stunden. Konsequent ist das nicht.

Ein Bäcker, der zwei Stühle und einen Tisch in seinen Verkaufsraum stellt, könnte dies nun umgehen. Dabei wächst werktags schon die Konkurrenz durch Discounter, Tankstellen und SB-Bäcker. Und gerade am Sonntag wollen viele Menschen Brötchen und Kuchen kaufen.

Es gibt Unternehmen, bei denen Sonntagsdienste aus gutem Grund Alltag sind – Altenheime, Tankstellen und Zeitungen zum Beispiel. Bäckereien sollten dazugehören dürfen. Die Länder sollten es den Handwerksbetrieben nicht unnötig schwer machen – sie sollten die Beschränkungen aufheben.