Foto: Martin Schutt/zb/dpa

Berlin. Wer sein Kind auch künftig nicht gegen Masern impfen will, könnte dies ab März kommenden Jahres unangenehm zu spüren bekommen. Der Weg zur Kita wird versperrt, bei Schülern droht ein Bußgeld - so steht es in dem geplanten Gesetz, das der Bundestag am Freitag erstmals berät.