Berlin. Die katholische Kirche will die Seenotrettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer unterstützen, anders als die Evangelische Kirche in Deutschland aber kein eigenes Schiff zu Missionen auf dem Mittelmeer einsetzen.

Das teilte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, gestern in Berlin mit. „Flüchtlinge verschiebt man, damit sie uns nicht zu nahe kommen", beklagte der Kardinal die Ablehnung von Migranten in einigen EU-Ländern. Das sei „schon zynisch“.

Ferner äußerte Marx Zweifel am Sinn der Nato. Angesichts der Militärintervention des Nato-Staats Türkei in Syrien stelle sich die Frage, was das Nordatlantische Bündnis bedeute, wenn nicht miteinander geredet werde. "Es soll ja ein Wertebündnis sein, nicht nur ein Verteidigungsbündnis."

Der Erzbischof von München und Freising bekannte sich außerdem zur engen Verbindung des Katholizismus mit dem Judentum. "Wir lassen uns nicht mehr trennen von unseren jüdischen Brüdern und Schwestern." Es müssten alle Tendenzen zu Hass und Antisemitismus überwunden werden, forderte er nach dem versuchten Anschlag auf eine Synagoge in Halle . Die geplante Reform der Organspende lehnte Marx ab. . "Der Körper ist nicht ein Ersatzteillager, sondern hat eine eigene Würde", sagte der Bischof. Ein Organ solle "in Freiheit" gegeben werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wirbt für eine Widerspruchslösung , wonach jeder als Organspender behandelt wird, wenn er oder Angehörige dem nicht ausdrücklich widersprechen.