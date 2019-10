Shell Studie: Die Jugend ist ein Spiegel der Gesellschaft

Osnabrück. Junge Menschen in Deutschland sind politisch interessiert, aber auch anfällig für populistische Positionen. Unterscheiden sie sich damit vom Rest der Bevölkerung? Ein Kommentar.

Die Jugend ist der Spiegel der Gesellschaft: Sie ist genauso vielfältig und widersprüchlich wie alle anderen Altersgruppen. Sie ist ebenso weltoffen und tolerant oder eben anfällig für extreme Positionen und Verschwörungstheorien, ganz so wie der Rest der Bevölkerung. Insofern ist das Ergebnis der Shell-Studie keine Überraschung.

Mehr als ein Drittel der Befragten stimmt der Aussage zu, die deutsche Gesellschaft werde "durch den Islam unterwandert". Warum sollte es bei Jugendlichen weniger populistische Tendenzen geben als in anderen Altersgruppen? Auch bei ihnen schlägt sich der rauer werdende Ton in sozialen Netzwerken, bei Familientreffen und in Talkshows nieder. Aufgrund ihres jugendlichen Alters und der großen Internetaffinität sind sie zudem besonders beeinflussbar.

Aber trotz der ernüchternden Erkenntnisse verbietet sich ein Abgesang auf die Jugend. Schon der griechische Philosoph Aristoteles beschrieb im vierten Jahrhundert vor Christus junge Menschen als "unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich". Seither waren es aber auch und gerade junge Meschen, die Impulse gesetzt haben - in Deutschland etwa mit der 68er Bewegung, heute sind es die Fridays-for-Future-Demonstranten. Und egal, was man der Bewegung hält, ihr Verdienst ist, die Debatte um den Klimaschutz zu einem vieldiskutierten Thema gemacht zu haben – und das nicht mehr nur in den Familien der Jugendlichen, sondern auch in der Politik und der ganzen Gesellschaft.