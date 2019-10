Türkische Invasion in Nordsyrien: Operation Pulverfass

Osnabrück. Der Druck auf die Türkei wächst: Nach der Invasion in Nordsyrien kündigen weitere Länder Waffenlieferstopps an, die USA drohen mit Sanktionen. Die Lage eskaliert nicht nur im Kampfgebiet. Ein Kommentar.

Einen unpassenderen Namen hätte Ankara für die Invasion in Nordsyrien nicht wählen können. Statt „Operation Friedensquelle“ wäre „Pulverfass“ treffender gewesen. Nicht nur, dass die Kurden erwartungsgemäß heftigen Widerstand leisten, auch syrische Truppen rücken nun an. Um es anders zu formulieren: Bald stehen sich Truppen eines Nato-Mitglieds und eines Verbündeten Russlands direkt gegenüber.

Apropos Nato: Der Stopp von Rüstungslieferungen nach Ankara ist richtig, wenn auch wenig effektiv. Aber dass es überhaupt Waffenembargos zwischen Mitgliedern der altehrwürdigen Militärallianz gibt, das hätte man sich nicht ausdenken können. Das Bündnis wird daraus Konsequenzen für die Zukunft ziehen müssen. Aber das ist erfahrungsgemäß nicht eben seine Stärke.

Davon abgesehen, eskaliert der Konflikt derzeit in rasantem Tempo – und das nicht nur im Kampfgebiet. Rund drei Millionen türkisch- und kurdischstämmige Menschen leben in Deutschland. Das Verhältnis zwischen diesen Gruppen war noch nie das herzlichste; und vor dem Hintergrund des Krieges in Nordsyrien ist der Weg von bloßer Wut bis zur nackten Gewalt nicht sehr weit. Die Vorfälle in Herne könnten nur ein Vorgeschmack sein. Den Kampf auf deutsche Straßen zu tragen beendet den Krieg allerdings nicht. Mäßigend zu wirken wäre viel wichtiger. Das gilt für beide Seiten.