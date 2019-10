Berlin. Weltweit betrachtet ist genug Nahrung für alle Menschen vorhanden. Doch die Zahl der Hungernden steigt seit drei Jahren wieder an – von 785 Millionen Menschen im Jahr 2015 auf derzeit 822 Millionen.

Das geht aus dem Welthunger-Index 2019 hervor, den die Welthungerhilfe in Berlin vorlegte. Herbe Rückschritte verursacht haben demnach der Klimawandel und politische Krisen.



Worum genau geht es? Der Welthunger-Index 2019 ist der 14. in einer Reihe jährlicher Berichte, in denen die Hungersituation weltweit dargestellt wird. Die Daten zeigen: In 47 der 117 untersuchten Länder ist die Lage weiterhin ernst oder sehr ernst. Bewertet wird sie anhand von vier Indikatoren: Anteil der Unterernährten, deren Auszehrung und Wachstumsverzögerung sowie die Sterblichkeitsrate bei Kindern unter fünf Jahren.

Wo ist es am schlimmsten? Einzig in der von Unruhen erschütterten Zentralafrikanischen Republik wird die Lage als „gravierend" eingestuft. In vier Ländern – Tschad, Madagaskar, Jemen und Sambia – ist die Hungerlage „sehr ernst". Neben Afrika südlich der Sahara ist Südasien ein Hotspot für Hungerkrisen. So liegt beispielsweise der kleine Inselstaat Osttimor auf dem achtletzten Platz der Rangliste. Hier gehören soziale Ungleichheit und eine mangelhafte Gesundheitsversorgung zu den Treibern von Unterernährung. Ähnlich verhält es sich mit Haiti, dem ärmsten Staat der westlichen Hemisphäre. Im Jahr 2017 lag das Bruttoinlandsprodukt dort pro Kopf bei 766 US-Dollar, das war weniger als ein Zehntel des Mittelwerts in der Region Lateinamerika und Karibik.

Was ist der Grund der aktuellen Rückschritte? Hier nennt die Welthungerhilfe auch den Klimawandel. Seit Anfang der 1990er-Jahre habe sich die Zahl der extremwetterbedingten Katastrophen verdoppelt, heißt es im Welthunger-Index. In der Auseinandersetzung mit den daraus resultierenden Folgen gebe es aber noch keine globalen, Erfolg garantierenden Erfahrungen, „an denen wir uns orientieren können". Wörtlich heißt es im aktuellen Bericht: „Die Bekämpfung von Hunger und Unterernährung in einem sich wandelnden Klima erfordert groß angelegte Maßnahmen, um klimawandelbedingte Ungerechtigkeiten zu beseitigen und gleichzeitig Umweltveränderungen zu mindern, die katastrophal für die Menschheit sein könnten.“

Gibt es weitere Gründe? Hinzu kommen Naturkatastrophen wie etwa Erdbeben und politische Krisen, weswegen zum Beispiel schätzungsweise 2,6 Millionen der rund elf Millionen Haitianer im laufenden Jahr auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Ein weiteres Problem ist die Verschwendung von Nahrungsmitteln. Derzeit gehen laut Statistik rund 14 Prozent davon verloren, bevor sie die Verbraucher erreichen.

Was heißt das für die Bekämpfung des Hungers? Vor diesem Hintergrund erscheint das Ziel der Vereinten Nationen (UN), bis 2030 den Hunger in der Welt zu beenden, als ziemlich ehrgeizig. Was den Zugang zu Lebensmitteln anbelangt, illustriert ein Blick auf eine zeitgleich vorgestellte Statistik des UN-Kinderhilfswerks Unicef die globale Ungleichheit. Während vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern 50 Millionen Kleinkinder zu dünn sind, leben zumeist in den wohlhabenderen Nationen 40 Millionen Kinder unter fünf Jahren mit Übergewicht oder Fettleibigkeit.

Wie reagiert die Politik? Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) bezeichnete den Anstieg der absoluten Hungerzahlen ebenfalls als "“Rückschlag". Die Weltgemeinschaft müsse in Krisenländern wie Syrien und Jemen „entschlossen helfen", außerdem müssten die Lebensperspektiven in Ländern Afrikas und Asiens unter anderem durch landwirtschaftliche Investitionen verbessert werden. Die menschenrechtspolitische Sprecherin der Grünen, Margarete Bause, appellierte an Außenminister Heiko Maas (SPD), stärkere Anstrengungen gegen „vergessene Krisen" vorzunehmen. Die Linken-Politikerin Eva-Maria Schreiber kritisierte, die Bundesregierung komme ihren Aufgaben in der Hungerbekämpfung nicht nach. "Im Gegenteil: Sie verabschiedet ein Klimapaket, welches ein Klimaerwärmungspaket ist“, sagte sie.