Die EU und die Türkei: Von Papiertigern und Kriegsherren

Osnabrück. Kann die EU etwas tun, um die Türkei zum Abbruch der Militäroffensive in Nordsyrien zu bewegen? Die europäischen Außenminister haben den Vormarsch scharf verurteilt, aber keine Einigung auf ein Waffenembargo oder auf Sanktionsdrohungen erzielt. Einmal mehr rächt sich, dass die EU sich erpressbar gemacht hat. Ein Kommentar.

Welch ein Desaster: Im Norden Syriens spielen sich neue Dramen ab – und die EU erweist sich wieder einmal als Papiertiger. Zwar geißeln die Außenminister den Einmarsch der Türkei mit scharfen Worten. Doch auf ein gemeinsames Waffenembargo können sie sich nicht einigen.

Die Minister hätten genauso gut zu Hause bleiben können. Denn es war klar: Wenn eine Staatenunion derart erpressbar ist wie die EU durch den Flüchtlingspakt mit der Türkei, dann ist sie im Fall eines Konflikts handlungsunfähig.

Freuen darf sich dagegen Syriens grausamer Herrscher Baschar al-Assad. Er gewinnt wichtige Gebiete zurück, die die Kurden nicht allein gegen die Türken verteidigen können. Und auch Assads wichtigster Helfer Wladimir Putin, der im Gegensatz zu Donald Trump fest an der Seite seiner syrischen Verbündeten steht, kann sich die Hände reiben.

Es ist der Triumph der Achse Moskau/Damaskus. Weder in Brüssel noch in Washington will man der brutalen Entschlossenheit von Putin und Assad etwas entgegensetzen. Und auch dem Angreifer Erdogan möchte man nicht in den Arm fallen, obwohl die Destabilisierung der Region den Mördern der Terrormiliz IS in die Hände spielt.

Es ist zynisch, aber womöglich bedarf es erst neuer Terroranschläge, damit der Westen und die Verbündeten die Reihen schließen.