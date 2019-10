Gamerszene in der Kritik: die Echokammer des Terrorismus

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Foto: imago images / Jens Jeske

Osnabrück. Nun sollen also mal wieder Computerspiele schuld am Terrorismus sein? Vielleicht ist von einem Sicherheitspolitiker wie Horst Seehofer (CSU) im ersten Moment nicht mehr zu erwarten. Reflexhaft forderte er nach dem Attentat von Halle mehr Überwachung. Das muss nicht ganz falsch sein – man denke nur an die unbewachte Synagogentür. Seehofers Vorschläge führen aber in eine komplett falsche Richtung.