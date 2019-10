Berlin/Hannover.. Jung und cool soll die CDU werden, ein Signal der „Erneuerung“ wird unter anderem von der Mittelstandsunion bei der Neubesetzung des Bundesvorstands gefordert. Das Ergebnis: Die 46-jährige Silvia Breher aus Cloppenburg tritt Ende November auf dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig für den Vizeposten an.

Die Stellvertreter-Position macht Ursula von der Leyen (61) frei, weil sie als EU-Kommissionspräsidentin nach Brüssel gewechselt ist.



Die Bundestagsabgeordnete Breher ist bisher wenig aufgefallen mit politischen Äußerungen – auch beim Thema Agrarpolitik nicht, obwohl sie aus der Region mit der größten Dichte an Massentierhaltung kommt. Aber: Mit fast 58 Prozent machten die Wähler im Wahlkreis Cloppenburg-Vechta die Juristin bei der Bundestagswahl 2017 zur deutschlandweiten Erststimmenkönigin.

Rein optisch erfüllt die Politikerin den Anspruch der Coolness. Ihre blondierte Haartolle mit den punkig anrasierten Seitenpartien zählt nicht unbedingt zum Standard-Look prominenter Christdemokratinnen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer soll sich für Breher starkgemacht haben. „Wir haben ein Frauen-Quorum in der CDU, das gilt“, hatte Kramp-Karrenbauer am 2. Oktober im Interview mit unserer Redaktion schon klargemacht. Fest stand auch, dass Niedersachsen zum Zuge kommt, speziell der Landesverband Oldenburg war mal wieder am Zug. Auch das sprach für die Südoldenburgerin.

„Wir Niedersachsen haben gesagt, wir wollen mehr Frauen in der Politik, und daran halten wir uns“, erklärte Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann gestern nach einem Vorstandsbeschluss zugunsten Brehers. Tatsächlich hätte es auch andere vorzeigbare Anwärterinnen gegeben, zum Beispiel die Landesjustizministerin Barbara Havliza aus Wallenhorst oder die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats Astrid Hamker aus Osnabrück.