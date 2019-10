Berlin. "Hiermit erkläre ich, mein Mandat zurückzugeben." Um 08.15 Uhr geht am Montagmorgen das notariell beglaubigte Schreiben bei Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ein. Die dürre Zeile besiegelt die politische Karriere von Andrea Nahles. Adieu Genossin Andrea.

Anfang Juni, nach dem desaströsen Europawahlergebnis der SPD, hatte sich Nahles bereits vom Parteivorsitz zurückgezogen, den sie erst 2018 als erste Frau erobert hatte. Im November scheidet sie nun auch aus dem Bundestag aus.



Ihren Abschied von der Politik hatte die 49-Jährige zwar angekündigt. Dennoch wird die Fraktion vom Vollzug überrascht. Ihr Nachfolger an der Fraktionsspitze, Ralf Mützenich, hat gar keine Erklärung parat. Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider twittert: "Sie hat viel für unser Land, die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD geleistet. (...) Mein Dank und Respekt!“ Emotionaler wird Generalsekretär Lars Klingbeil: "Das ist natürlich was, was an mir persönlich nicht vorbeigeht", sagt er im Willy-Brandt-Haus.

Nahles' Abtritt hat etwas Tragisches. Seit sie 1989 den Ortsverein Weiler mitgründete, lebte sie drei Jahrzehnte lang für die SPD: als Juso-Chefin, Generalsekretärin, Bundesarbeitsministerin, schließlich mit doppelter Verantwortung als Fraktions- und Parteichefin.

Die Frau, die den Mindestlohn in Deutschland einführte, scheiterte an sich selbst und an der eigenen Partei. Mit peinlichen öffentlichen Auftritten und wachsendem Misstrauen stieß sie immer mehr Genossen vor den Kopf. Als sie Ende Mai in der Fraktion die Machtprobe suchte, war ihre Macht schon zerbröselt.

Vorangegangen war ein permanentes Störfeuer aus nahezu allen Lagern der SPD, die ihre Vorsitzende für den ungebremsten Niedergang verantwortlich machten. Dass der parteiinterne Dauerstreit die Regierungserfolge der SPD völlig verdeckte, gehört zu bitteren Wahrheit.

Den Schock hat Andrea Nahles inzwischen überwunden, sagt einer ihrer verbliebenen Vertrauten am Montag am Telefon. "Es geht ihr persönlich sehr gut." Endlich mehr Zeit für Tochter Ella, endlich vorbei der gewaltige Druck. "In den vergangenen Wochen war erstmal Aufräumen angesagt", berichtet eine Mitarbeiterin aus ihrem Wahlkreisbüro in Andernach.

Für die SPD ging es weiter bergab

Und wie geht es jetzt weiter für die Frau, die zu den mächtigsten Politikern Deutschlands gehörte? Vorletzte Woche zeigte sie sich auf dem Bundeskongress der IG Metall. Ein Gewerkschafts-Job also? "Denkbar", sagt der Nahles-Vertraute, für neue Weichenstellungen sei es aber viel zu früh. Von der Öffentlichkeit hält sich Nahles vorerst noch fern, konzentriert sich im Stillen auf ihre "Neuorientierung".

Ob es klug von der SPD war, die erste Frau an ihrer Spitze nach kaum mehr als einem Jahr schon wieder vom Hof zu jagen, ist noch nicht abzusehen. In den Umfragen ging es weiter bergab, die Sachsen-Wahl wurde zum Debakel.

Sollte die Basis Olaf Scholz mit seiner Partnerin Klara Geywitz als Nahles-Nachfolger wählen, würde es mit der Großen Koalition weitergehen. Scheitert der Vizekanzler, würde wohl ein Team die SPD übernehmen, das die Partei stramm nach links und raus aus der Regierung steuern will. Klar ist nur eines: Ein echter sozialdemokratischer Hoffnungsträger ist weit und breit nicht in Sicht.