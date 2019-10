Tunesien: Euphorie ist verflogen

Osnabrück. In Europa ist man gewohnt, dass es nach einer demokratischen Wahl um Koalitionen und Inhalte geht. In Tunesien geht es nach der Stichwahl um das Präsidentenamt jedoch um nichts weniger als die Zukunft des Staates.

Neun Jahre nach dem Arabischen Frühling ist die Euphorie ob der neu erblühten Demokratie im Maghreb-Staat verflogen. Das ehemalige Vorzeigeland der Revolution steht wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Die Folgen von hoher Arbeitslosigkeit, Inflation und Steuerhinterziehung bekommen die Menschen jeden Tag zu spüren. Die Verwaltung des Landes arbeitet ineffizient, strukturelle Unterschiede zwischen den reichen Küstenregionen und dem armen Landesinneren werden nicht angeglichen.



Da verwundert es nicht, dass die Bürger das Vertrauen in die Parteien und damit letztlich in den Staat verlieren. Die ersten sehnen sich gar nach der vermeintlich guten alten Zeit der Diktatur zurück. Immerhin war da die Arbeitslosigkeit geringer. Gut ausgebildete, junge Erwachsene verlassen das Land heute gen Europa.

Was braucht es jetzt? Im besten Fall einen charismatischen, integeren Politiker, an dem sich die Menschen orientieren können, stabile Koalitionen und strukturelle Reformen. Leider ist vorerst nichts davon in Sicht.