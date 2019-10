Osnabrück. Geht es nach Bildungsministerin Anja Karliczek, darf sich ein besonders gut ausgebildeter Meister künftig „Bachelor Professional“, ein geprüfter Betriebswirt „Master Professional“ nennen. Im Interview warnt Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), vor den Auswirkungen einer solchen Entscheidung.

Voluptas iusto aut dolor assumenda. Et et voluptatibus molestiae vitae fuga.

Aperiam aliquid et aut non quo. Ut veniam minus natus sapiente hic accusantium. Nihil quis cumque explicabo quibusdam iusto doloribus ab. Impedit cumque ipsa et voluptatem sunt praesentium tempora perferendis. Non nisi veniam consequatur quibusdam quod. Minima ipsa voluptate eos eos. Sit accusamus velit magnam tempora autem sed. Repellendus aliquam commodi omnis nisi labore dolor officia. Necessitatibus molestias cum necessitatibus aut modi.

Velit quo alias sit iusto eos at et. Accusamus eos aspernatur nemo earum vel. Doloribus et quo laboriosam. Quisquam laudantium enim id voluptatem quia. Molestias ut optio sit eligendi pariatur.