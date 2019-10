Portugals linker Ministerpräsident António Costa jubelt nach seinem Wahlsieg. Foto: Armando Franca/AP/dpa

Lissabon. In keinem anderen Land Westeuropas geben die Linken so sehr den Ton an wie in Portugal. Die sozialistische Regierung sorgt seit 2015 mit Hilfe anderer Linken für eine Erholung der Wirtschaft. Und hält sich an die Sparvorgaben. Die Wähler honorieren das nun.