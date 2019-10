Nach der Messerattacke in Frankreich: Innenminister unter Druck

Nach der Messerattacke mit fünf Toten in einer Pariser Polizeipräfektur steht der französische Innenminister Christophe Castaner unter Druck. Gwendoline Le Goff / imago images/PanoramiC

Osnabrück. Die Hintergründe des blutigen Angriffs eines Mitarbeiters der französischen Polizei sollen aufgeklärt werden. Gut so, denn es stehen bange Fragen im Raum, etwa diese: Was war über die Radikalisierung des Mannes bekannt? Weil auch die Zustände in den Polizeidienststellen eine Katastrophe sind, gerät der französische Innenminister immer mehr unter Druck.