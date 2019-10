Polizeibeamte patrouillieren mit Gewehren vor dem Pariser Polizeipräsidium. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Paris. Mitten in der französischen Hauptstadt tötet ein Mann vier Menschen. Der Mitarbeiter der Polizei griff in der Polizeistation seine Kollegen mit einem Messer an. Über die Beweggründe des Mannes wurde spekuliert, nun gehen die Ermittlungen in eine neue Richtung.