Die Gefahr der Radikalisierung

Berlin. Die Klimabewegung „Extinction Rebellion"will ab 7.Oktober mit Blockaden in Berlin den Druck auf die Bundesregierung erhöhen. „Wir sehen kein anderes Mittel mehr, um die Katastrophe aufzuhalten", sagte eine Sprecherin.Ziel des „Aufstandes gegen das Aussterben" seien bedeutend strengere Vorschriften als die im Klimapaket verankerten Maßnahmen. Ein Kommentar.

Mitglieder von Extinction Rebellion – übersetzt etwa „Rebellion gegen das Aussterben“ – setzten sich schon bei der großen Klima-Demo Anfang September durch kämpferischen Auftritt von den fröhlich zum Brandenburger Tor wandernden Fridays-for-Future-Anhängern ab. Sie reckten die Fäuste in den Himmel und hatten sich unkenntlich gemacht durch weiße Schminke und lila Gewänder. War das ein böses Omen? Es ist zu befürchten.



Bislang handelte Extinction Rebellion gewaltlos, aber Teilen der Bewegung ist das zu lasch. Bei der „Rebellion Wave“ ab dem 7. Oktober sollen in Berlin zentrale Plätze, Straßen oder Brücken blockiert werden. Damit nähern sich die Klima-Aktivisten gefährlich der Grenze zwischen zivilem Ungehorsam und Rechtsbruch.

Es ist also ein schmaler Grat, auf dem sich Extinction Rebellion bewegt. Will die Fridays-for-Future-Bewegung nicht in den Ruch der Radikalisierung geraten, ist sie gut beraten, sich rechtzeitig abzugrenzen. Die jungen Menschen haben sich beim Klimaschutz Respekt erworben mit ihrem Weckruf an die Politik. Ihren unbestritten großen Erfolg setzen sie aber aufs Spiel, wenn sie falsche Mitläufer dulden. Schon in der Anti-Atom-Bewegung sind Kämpfer aus edlen Motiven in den Verdacht des Gesetzesbruchs geraten, weil sie Krawallmachern das Umfeld boten. Das sollte Fridays for Future eine Warnung sein.