Polizeibeamte stehen nach der Messerattacke vor der Pariser Polizeipräfektur Wache. Foto: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Paris. Ein Mitarbeiter der Polizei greift in der Polizeipräfektur mitten in Paris seine Kollegen mit einem Messer an. Im Raum steht nach der brutalen Tat eine große Frage: Warum? Jetzt gehen die Ermittlungen in eine neue Richtung.