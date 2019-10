Bei aller Kritik: Türkei hat auch Anerkennung verdient

Osnabrück. Angesichts der Konflikte um den Flüchtlingspakt mit der Türkei reist Innenminister Horst Seehofer (CSU) nach Ankara. Eine schwierige Mission, die aber notwendig ist.

Der Flüchtlingsstrom nach Europa hat seit 2015 deutlich abgenommen. Auf dem Mittelmeer sank die Zahl der Bootsflüchtlinge ebenso – und damit auch die Zahl der Toten. Zurückzuführen ist dies auf eine restriktivere Flüchtlingspolitik der EU, die Deutschland mehr oder weniger offen unterstützt, seit die Euphorie um die Merkel’sche Willkommenspolitik verflogen ist. Zentral sind dabei die Schließung der Balkanroute und das EU-Türkei-Abkommen.

Nichtsdestotrotz bleibt der Migrationsdruck auf Europa groß. Allein in der Türkei leben derzeit fast vier Millionen Flüchtlinge – viele von ihnen in Armut. Was aus ihnen wird, ist eine Frage, mit der Europa die Türkei nicht allein lassen darf. Deshalb ist es vernünftig, wenn der Bundesinnenminister gemeinsam mit europäischen Amtskollegen nach Ankara reist, um Lösungen auszuloten.

Natürlich darf sich die EU nicht von Präsident Erdogan erpressen lassen, wenn er droht, die Flüchtlinge nach Europa schicken zu wollen, wenn Brüssel die Zahlungen nicht erhöht. Auch bei aller berechtigten Kritik am autokratischen Herrschaftsstil Erdogans sollte die EU aber eine Tatsache nicht vergessen: Die Türkei trägt die Hauptlast der Flüchtlingskrise. Das muss Europa anerkennen und entsprechend handeln. Ein stärkeres Engagement ist auch beim Wiederaufbau Syriens gefordert. Viele Flüchtlinge wollen doch nur eins: heimkehren.