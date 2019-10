Das Klimapaket ist nur ein Päckchen

Osnabrück. Die staatlichen Einnahmen aus dem geplanten Preis für den CO2-Ausstoß im Verkehrs- und Gebäudebereich sollen sich bis 2023 auf knapp 19 Milliarden Euro summieren. Das ist viel Geld. Dennoch müssen sich Verbraucher keine Sorgen machen, überfordert zu werden. Ein Kommentar.

Ist das nun ein Klimapaket, was die Bundesregierung da auf den Weg bringt, oder nur ein Klimapäckchen? Wird das Programm überhaupt eine Lenkungswirkung entfalten? Oder ist es nur eine Luftnummer?

Allzu große Hoffnungen sollten sich Klimaschützer nicht machen. Schließlich ist es offensichtlich, dass die Bundesregierung die Bürger mit Samthandschuhen anfasst, um nur ja keine so genannte „Benzinwut“ aufkommen zu lassen. Proteste wie die der „Gelbwesten“ in Frankreich sind nicht zu erwarten. Denn Verkäufer fossiler Heiz- und Bennstoffe werden von 2021 an einen CO2-Preis von lediglich zehn Euro pro Tonne zahlen müssen. An der Zapfsäule dürfte sich das nur mit etwa 3 Cent pro Liter niederschlagen.

Zudem gibt es Erleichterungen durch eine höhere Pendlerpauschale. Diese Vorteile schmelzen zwar im Laufe der Zeit ab, doch werden Pendler zunächst sogar entlastet, bevor sie mit steigendem CO2-Preis später belastet werden. Von einer Überforderung der Autofahrer kann also keine Rede sein. Stattdessen wird hier ganz sanft das Ruder gelegt und keineswegs eine harte Wende vollzogen.

Aus Sicht des Klimaschutzes ist das Regierungsprojekt dagegen eine Enttäuschung. Aber so ist das eben in einem Land, in dem eine Mehrheit für besseren Klimaschutz ist, aber nur ein Drittel bereit, dafür höhere Spritpreise zu zahlen