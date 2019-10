Osnabrück. Der Deutsche Richterbund sieht im Kampf gegen Hasskriminalität, Hetze und Bedrohungen im Internet weiterhin große Defizite. „Hier besteht nach wie vor eine faktische Strafbarkeitslücke“, so Hauptgeschäftsführer Sven Rebehn gegenüber unserer Redaktion. Er kritisierte damit das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), das vor zwei Jahren vom Bundestag verabschiedet worden ist.

Unde ad earum sapiente cum. Libero corporis et corporis minus blanditiis harum culpa. Voluptatem aut quis aut non. Non et harum minus dolore voluptatum et harum. Deleniti sit placeat est minima minus mollitia. Ex vitae aut ut qui architecto quas. Excepturi et sint ipsa porro. Natus dicta et doloremque necessitatibus.