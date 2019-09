Osnabrück. Für Marcel Fratzscher, Präsident des deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), steht fest: Die Bundesregierung muss ihr Klimapaket noch einmal neu packen. Fratzscher fordert stärkere Anreize zur Einsparung des klimaschädlichen CO2. Und er kritisiert, das Klimapaket enthalte "sogar perverse Anreize". So würden bestimmte Pendler mehr Geld in der Tasche haben. Große Hoffnung setzt der Ökonom beim Klimaschutz in die Friday-for-Future-Bewegung: "Die junge Generation ist die einzige Hoffnung, die wir haben."

Hintergrund: Die Bundesregierung plant, CO2-Zertifikate an die Unternehmen zu verkaufen, die Heiz- und Kraftstoffe in den Verkehr bringen. Der Festpreis soll von zunächst zehn Euro pro Tonne bis zum Jahr 2025 auf 35 Euro pro Tonne steigen. Nach den Worten von Fratzscher kostet es aber 100 Euro bis 150 Euro, um eine Tonne CO2 „wieder einzufangen“. Der Schaden für Umwelt, Natur und Mensch möge geringer sein. „Aber zehn Euro pro Tonne sind es mit Sicherheit nicht", sagt er. Mit Hilfe der Pendlerpauschale sollen Arbeitnehmer vom Januar 2021 an ab dem 21. Kilometer ihres Pendelwegs eine höhere Pauschale von 35 Cent anstatt bislang 30 Cent pro Kilometer in der Steuererklärung geltend machen können. Die Entlastung schwankt je nach Einkommen und Besteuerung - bis der Vorteil im Lauf der Zeit durch die steigende CO2-Bepreisung entfällt.

Das Interview im Wortlaut:

Herr Fratzscher, die Klimakrise überschattet aktuell viele Debatten. Sehen Sie darin eine Belastung für die Wirtschaft? Oder könnte die Debatte sich auch als Innovationstreiber erweisen?



Ganz klar: Beim Thema Klimaschutz denke ich an Innovation und Wachstum. Wir sind dabei, unsere Lebensgrundlagen und damit auch die Basis für unseren Wohlstand zu zerstören. Das müssen wir mit allen Mitteln verhindern. Das geht nur durch eine grundlegende Veränderung unseres Verhaltens und durch Innovation. Darüber hinaus sind die Veränderungen, die wir zum Klimaschutz benötigen, aber auch eine riesige Wachstumschance gerade für technologisch hochentwickelte Länder wie Deutschland. Wir sind, etwa bei den Erneuerbaren Energien, ganz vorn mit dabei. Viele technologische Entwicklungen finden hierzulande statt. Darauf können wir aufbauen.

Ist der technologische Wandel nicht ohnehin unaufhaltsam?

Richtig. Veränderungen wie die Energie- und die Verkehrswende und umweltfreundlichere Produktionsverfahren sind eine Notwendigkeit. Denn vieles, was uns bisher groß gemacht hat, etwa die Verbrennungsmotoren, wird mehr und mehr ersetzt. Wir führen hier also keine Luxus-Diskussion. Es geht vielmehr darum, ob wir auch künftig Technologieführer sein wollen. Nur so werden wir unseren Wohlstand wahren können. Es ist deshalb gut, dass die Bundesregierung jetzt ein Klimapaket gepackt hat, das viele gute Ansätze zeigt. Sie hätte dabei allerdings mutiger sein sollen.

Anzeige Anzeige

Das DIW kritisiert den von der Bundesregierung vorgeschlagenen CO2-Preis als Witz…

Dazu nur ein Beispiel. Man kann ungefähr sagen, was es kosten würde, eine Tonne CO2 wieder einzufangen: etwa 100 bis 150 Euro pro Tonne. Der nur schwer bezifferbare Schaden für Umwelt, Natur und Mensch mag geringer sein, aber zehn Euro pro Tonne, so wie jetzt von der Bundesregierung als Einstiegspreis geplant, sind es mit Sicherheit nicht. Wenn man das einmal auf Benzin hochrechnet, dann sprechen wir gerade einmal von drei oder vier Cent pro Liter. Zu allem Überfluss gibt es sogar perverse Anreize im Klimapaket. So werden vor allem besserverdienende Pendler durch steuerliche Effekte und die Erhöhung der Pendlerpauschale am Ende sogar mehr Geld in der Tasche haben.

Was hätten Sie sich gewünscht?

Wir brauchen mehr Lenkung, etwa durch klare Geboten. Eine klare Ansage wäre zum Beispiel: Ab dem Jahr 2030 werden keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen, so wie es andere europäische Länder machen. Das wäre ein Rahmen, auf den sich Bürger und Unternehmen einstellen könnten. Da sollte die Bundesregierung ihr Klimaprogramm nachbessern.

Hat die Bundesregierung die Zeichen der Zeit also immer noch nicht erkannt?

Die Politik ist – wie so oft – reaktiv. Vieles geschieht nur durch den Druck der Öffentlichkeit oder den Druck der Straße. Die Fridays-for-Future-Bewegung, die junge Generation, ist die einzige Hoffnung, die wir haben. In die Köpfe der meisten älteren Menschen geht das nicht mehr rein, dass wir einen grundlegenden Kurswechsel brauchen. Meine größte Hoffnung liegt in der Zivilgesellschaft und darin, dass die Menschen die Politik an der Wahlurne zwingen, sich zu besinnen.

Eine ökonomische Überforderung sehen Sie in den neuen Klimaschutzplänen also nicht?

Überhaupt nicht. Sicherlich braucht es Anpassungen. Aber die Frage ist doch: Macht man das jetzt freiwillig oder wird es uns aufgezwungen, weil die Umwelt der Belastung nicht standhält oder andere Länder uns neue Technologien vorgeben. Es ist klüger, voranzugehen mit Technologieförderung, auch mit Geboten, so dass wir den Wandel selber gestalten können. Wir müssen uns auf jeden Fall von der Vorstellung verabschieden, dass wir eine Wahl haben: Klimaschutz ja oder nein. Die haben wir nicht.

Sie fordern, die Politik solle die niedrigen Zinsen nicht beklagen, sondern als Chance betrachten und klug in die Zukunft investieren. Dazu zwei Fragen. Erstens: Sind die Schuldenberge nicht schon hoch genug? Und zweitens: An welcher Stelle sollte vorrangig investiert werden?

Deutschland hat nicht zuviel staatliche Schulden. Hauptproblem ist vielmehr, dass wir zu lange von der Substanz gelebt haben. Die Vermögen - also der Wert von Straßen, Brücken, Schulgebäuden usw. - sind stark gefallen. Der Staat lässt seine Vermögen verkommen und verfallen, statt sie zu pflegen und zu erhalten. Er muss jetzt endlich wieder stärker investieren: in die Verkehrswege, aber auch in die digitale Infrastruktur, die für die Wirtschaft von höchster Bedeutung ist, sowie in Bildung und Forschung. Wir als DIW Berlin schlagen ein Wachstumspaket vor: 30 Milliarden Euro pro Jahr, ein Prozent der Wirtschaftsleistung, über 15 Jahre hinweg, um diese Lücken zu schließen und Deutschland als attraktiven Wirtschaftsstandort zu erhalten. Die zusätzlichen Herausforderungen durch den Klimaschutz sind da noch nicht enthalten.



Sollte der Staat auch neue Einnahmen generieren, indem er etwa Subventionen abbaut?

Ja, absolut. Die Diesel-Subvention ist zum Beispiel ökonomischer Unsinn. Wir haben eine Technologie, die einen Umwelt- und Gesundheitsschäden anrichtet und Kosten verursacht. Und der Staat subventioniert sie noch mit vielen Milliarden Euro. Das kann nicht so bleiben, so wie vieles andere auch. Insgesamt etwa 15 Milliarden Euro Subventionen im Jahr könnte man streichen. Dazu gehört auch manche Mehrwertsteuererleichterung, wie für Hotels.

Wachstumsimpulse könnten umso wichtiger werden, als sich die Konjunktur abgekühlt hat. Wie lautet ihre Prognose, wenn es zu einem ungeordneten Brexit kommt?

Der Schaden ist zum Teil schon eingetreten. Denn die deutschen Exporte nach Großbritannien sind schon jetzt zurückgegangen. Das Weitere muss man abwarten. Das größere Risiko sehe ich in einem Handelskonflikt mit den USA. Den halte ich für sehr wahrscheinlich. Donald Trump hat immer wieder angekündigt, dass er sich Deutschland als nächsten vorknöpfen wird. Wahrscheinlich ist auch, dass es in den USA zu einer Rezession kommen könnte im kommenden Jahr.

Und das heißt für Deutschland?

Wir erwarten 1,4 Prozent Wachstum im kommenden Jahr – wenn nichts schiefgeht. Aber es kann eine Menge schiefgehen. Deshalb bleibt die Sorge groß, dass Deutschland in eine Schieflage kommen könnte.

Wie steht es aus Ihrer Sicht um die deutsche Vereinigung, um die Angleichung der Lebensverhältnisse 30 Jahre nach der friedlichen Revolution und dem Fall der Mauer?



Die Wiedervereinigung ist wirtschaftlich ein Riesen-Erfolg. Im Vergleich zum Westen beträgt die Produktivität in den ostdeutschen Bundesländern heute 75 Prozent, die durchschnittlichen Einkommen liegen bei 85 Prozent. In Italien, Spanien, Großbritannien oder Frankreich sind die regionalen Unterschiede viel größer – und das bereits seit sehr vielen Jahrzehnten. Auch wenn der Aufholprozess im Osten Deutschlands in den vergangenen Jahren etwas ins Stocken gekommen ist, so sind die Erfolge insgesamt doch beachtlich. Wenn viele Ostdeutsche dennoch das Gefühl haben, Bürger zweiter Klasse zu sein, dann liegt das meiner Meinung nach daran, dass sie Respekt und Anerkennung vermissen. Und es geht darum, dass sie sich mehr Eigenverantwortung wünschen.