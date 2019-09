SPD will Pflegevollversicherung für alle: Keine gute Idee

Pflege geht jeden an, früher oder später. Um die Pflegeversicherung zukunftsfest zu machen, plant die SPD einen Systemwechsel. Kritiker, darunter die Union, warnen vor negativen Folgen. Foto: Christophe Gateau/dpa

Osnabrück. Die SPD will die Pflegeversicherung neu aufstellen und eine Vollversicherung für alle einführen. Das sagte Interimsvorsitzende Malu Dreyer am Rande der SPD-Klausurtagung in Berlin. Dabei gibt es nur ein Problem: Es gibt reichlich Kritik an dem geplanten Systemwechsel. Und die ist nicht unberechtigt.