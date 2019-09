Berlin. Der Christdemokrat Rudolf Seiters, enger Vertrauter des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl und als dessen Kanzleramtsminister einer der Wegbereiter der Deutschen Einheit, erlebte einen historischen Moment aus nächster Nähe. Der gebürtige Osnabrücker, der 33 Jahre dem Bundestag angehörte und im Emsland lebt, hörte vor genau 30 Jahren auf dem Balkon der Prager Botschaft den Jubel von 5000 DDR-Flüchtlingen. Sie durften nach hartem Ringen mit der DDR-Führung in den Westen ausreisen – in diesem Interview schildert der 81-Jährige seine Erinnerungen.

Herr Seiters, Sie standen vor 30 Jahren auf dem Balkon der Prager Botschaft, als sich für DDR-Bürger das Tor zur Freiheit öffnete. Sie als Kanzleramtsminister und der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher überbrachten die gute Botschaft. Was empfinden Sie bei der Erinnerung daran?



Nach wochenlangen Verhandlungen erhielt ich am 30. September in meinem Büro im Kanzleramt gemeinsam mit Hans-Dietrich Genscher vom Ständigen Vertreter der DDR in Bonn, Klaus Neubauer, die erhoffte Nachricht: „Die 5000 Flüchtlinge können ausreisen“, wurde uns mitgeteilt. Der Blick vom Balkon in den nachtdunklen, verschlammten Garten der Prager Botschaft, der grenzenlose Jubel der seit Wochen dort ausharrenden Menschen, als Genscher sagte: „Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise heute…“, und die anschließenden Begegnungen mit den Frauen, Männern und Kindern aus der DDR gehört bis heute zu den emotionalsten Stunden meines politischen Lebens. Dieser 30. September markiert den Beginn des Untergangs der DDR.

Sie haben 1989 Weltgeschichte mitgestaltet und den Weg zur Wiedervereinigung geebnet. Was ist 30 Jahre danach Ihre Botschaft?

Die 90er-Jahre standen im Zeichen von Aufbruch und Solidarität. Zwischen den handelnden Staatsmännern George H. W. Bush, Michail Gorbatschow, François Mitterrand und Helmut Kohl gab es ein Klima des Vertrauens. Die EU öffnete sich und half ihren osteuropäischen Nachbarn bei dem schwierigen Weg von der kommunistischen Plan- und Kommandowirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft. Heute ist die Welt unruhiger geworden, vermehrte Kriege und Bürgerkriege, zunehmende Flüchtlingsströme weltweit, Spannungen zwischen den Großmächten, weltweite Sorgen um den Klimawandel. Da brauchen wir ein starkes solidarisches Europa, von dem wir gegenwärtig angesichts mancher nationaler Egoismen leider ein Stück weit entfernt sind.

Heute stellen wir Deutschen fest, dass es noch immer eine Entfremdung zwischen den Menschen in Ost und West gibt. Was lief da falsch?

Von Entfremdung möchte ich nicht sprechen. Davon habe ich auch bei meinen vielen Begegnungen als Präsident des Deutschen Roten Kreuzes wenig gespürt. Aber es gibt speziell in Ostdeutschland beim Thema Integration und Sicherheit Sorgen, manchmal auch Ängste, die leider von Rechtsextremen bewusst geschürt werden. Aber klar ist: Die Mehrheit der Menschen steht ganz eindeutig gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Beim Thema Wirtschaftskraft und Erwerbstätigkeit ist die Entwicklung in den neuen Bundesländern durchaus erfreulich, auch wenn der Bevölkerungsrückgang in entlegenen Regionen seine Spuren hinterlassen hat. Was schließlich die Lebensleistung der Ostdeutschen anbetrifft – manche sagen, diese Leistung werde im vereinten Deutschland nicht richtig gewürdigt –, so können die Ostdeutschen doch stolz sein, dass ihr mutiger gewaltfreier Widerstand bei den Großdemonstrationen in Leipzig, Dresden, Berlin und anderen Städten entscheidend zur Wiedervereinigung unseres Landes beigetragen hat.

Die ehemalige Chefin der Treuhandanstalt, Birgit Breuel, räumt selbstkritisch ein: „Wir haben den Menschen sehr viel zugemutet.“ Stimmen Sie dem zu?

Ja, das ist richtig. Millionen Menschen wurden beim abrupten Übergang zur sozialen Marktwirtschaft mit ganz unbekannten Herausforderungen konfrontiert – der Schließung von unrentablen Fabriken, dem Verlust von Arbeitsplätzen, mit plötzlichem Umlernen am Arbeitsplatz, in der Politik, in der Verwaltung, im privaten Bereich. Es musste ja auch alles sehr schnell gehen, denn das Zeitfenster zur Wiedervereinigung stand nur kurze Zeit offen.

Es waren die Ungarn, die Stacheldrahtzäune einrissen und den DDR-Bürgern halfen. Wie konnte es jetzt zu der starken Entfremdung zwischen Ungarn und Deutschland kommen?

Wir Deutschen haben Grund, den Ungarn auch heute noch zu danken für den mutigen Entschluss, am 10. September 89 die Grenze nach Österreich für allen in Ungarn sich aufhaltenden Deutschen zu öffnen. In Ungarn waren damals 200 000 russische Soldaten, und die Öffnung der Grenzen würde erbitterte Reaktionen der DDR und anderer Ostblockstaaten auslösen. Dass Ungarn 2015 die Grenzen dicht machte, hat viele Menschen irritiert. Aber es waren nicht nur die Ungarn, sondern auch die anderen osteuropäischen Länder, die Sorgen hatten bei einer befürchteten unkontrollierten Zuwanderung. Es gab und gibt auch Irritationen mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit und Justiz. Umso wichtiger ist daher der ständige Dialog zwischen Ungarn, Deutschland und der EU, die offene Diskussion über Meinungsverschiedenheiten. Es gibt ja auch durchaus Zeichen der Annäherung, die gerade wir Deutschen uns in Erinnerung an 1989 sehr wünschen.