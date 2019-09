Osnabrück. Chinas Kommunistische Partei überlässt nichts dem Zufall - nicht einmal das Wetter zur großen Militärparade in der Hauptstadt am 70. Gründungstag der Volksrepublik am 1. Oktober. Für die Ambitionen auf einen weltweiten Machtanspruch des Landes steht niemand so sehr wie Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Zufriedenheit ist seiner Mimik kaum zu entnehmen. Auch Lachen sieht man ihn in der Öffentlichkeit fast nie, allenfalls zeigt sich ein Anflug von Lächeln. Xi Jinping ist ein Meister ausdruckstarker Ausdrucklosigkeit. So auch bei der Eröffnung des Mega-Airports vor den Toren Pekings in der vergangenen Woche – einer „neuen kraftvollen Quelle der nationalen Entwicklung“, wie Chinas Staatspräsident das Projekt pries.

Gerademal vier Jahre sind von Baubeginn bis zur Fertigstellung des nach Gebäudefläche größten Flughafens der Welt vergangen; bis zu 100 Millionen Passagiere sollen in Daxing in ein paar Jahren abgefertigt werden. Damit steht das Megaprojekt für den beeindruckenden Aufstieg der Volksrepublik, die an diesem 1. Oktober den 70. Jahrestag ihrer Gründung feiert – und der 56-jährige Xi will noch mehr.

„Der Sozialismus chinesischer Prägung ist in eine neue Ära eingetreten. Ebenso das chinesische Volk, das in modernen Zeiten viel gelitten hat. Nun ist es erfolgreich, florierend und stark“, betonte Xi zu Beginn seiner zweiten Amtszeit. Und weiter:

Wir stehen vor einer großen Zukunft und der Wiedergeburt der großen, chinesischen Nation.

Keine Frage: Auch die nächsten Jahrzehnte sollen mit dem Namen Xi Jinping, dem Staatspräsidenten und Chef der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) verbunden sein – getreu der Devise aus Zeiten des Staatsgründers Mao Zedong: „Ob im Osten, Süden, Westen, Norden oder im Zentrum – die Partei führt alles.“

Tatsächlich ist Xi’s Führungsanspruch umfassend: War Chinas Aufstieg Jahrzehnte lang vor allem ökonomisch geprägt, so formuliert der mächtigste Mann im Riesenreich inzwischen auch einen weltweiten politischen Führungsanspruch.

Xi sieht sich nicht nur wirtschaftlich, technologisch und militärisch im Wettbewerb mit dem Westen - sondern auch in der Systemfrage. Die Jahrzehnte währende außenpolitische Zurückhaltung gehört mit Xi der Vergangenheit an. Bis zum 100. Geburtstag der Volksrepublik 2049 soll das Land die weltweit mächtigste Macht sein. Xi wäre dann 86.

Zur Sache Chinas wirtschaftlicher Aufschwung 70 Jahre nach ihrer Gründung hat sich die Volksrepublik China zu einer der größten und wichtigsten Volkswirtschaften der Welt entwickelt. Das vorwiegend bäuerlich geprägte Land erfand sich neu und wurde zu einem städtischen Industriestaat. 1960 betrug Chinas Bruttoinlandsprodukt noch 4,4 Prozent des weltweiten BIP. 2018 lag es bereits bei 16 Prozent und damit auf Platz zwei weltweit. Der Lebensstandard der meisten Chinesen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stetig verbessert. Die Weltbank schätzt, dass allein seit 2015 rund 850 Millionen Chinesen aus der Armut befreit wurden. Dennoch ist Armut noch immer vorhanden, und die Produktion pro Kopf liegt deutlich unter dem internationalen Durchschnitt. Ende 2018 betrug das BIP pro Kopf nur 86 Prozent des weltweiten Durchschnitts – auch wenn es höher ausfiel als die noch 1960 gemessenen 20 Prozent. Quelle: Merics

Dafür steht auch die "Neue Seidenstraße"-Initiative, vordergründig ein Billionen schweres Infrastrukturprojekt, zur Verbindung Asiens mit Afrika und Europa, tatsächlich aber aber verbunden mit dem Ausbau von Chinas Einfluss in der Welt.

Der Nationale Volkskongress entschied im März 2018, die in den 1980er Jahren eingeführte Amtszeitbegrenzung des Präsidenten aufzuheben und Xi so das Regieren auch über 2023 hinaus zu ermöglichen. "Manche Leuten mögen ihn jetzt König von China nennen", kommentierte US-Präsident Donald Trump die Tatsache des Machtzuwachses für Xi nicht ohne eine Spur von Bewunderung:

Er ist ein mächtiger Mann. Ich meine, dass er ein sehr guter Mensch ist...

Ist er das?



Regierung, Legislative, Judikative unterstehen unter Xi Jinping inzwischen einer ebenso der strikten Kontrolle durch die KP wie Bildungseinrichtungen und Unternehmen. Bürger- und Menschenrechte sind ebenso beschnitten wie Pressefreiheit und öffentliche Meinungsäußerungen.

Die Volksgruppe der Uiguren lässt er in Lagern umerziehen. Modernste Technologie dient der immer umfassenderen Überwachung seines Volkes. Sozialpunkte bestimmen zunehmend Wohl und Wehe des Einzelnen im Land. Systemtreues Verhalten wird belohnt, Widerworte bestraft. Xi beendete auch die institutionelle Trennung von Staat und Partei, die jahrzehntelang das Politische System der Volksrepublik geprägt hat.



Kristin Shi-Kupfer, Leiterin des Forschungsbereichs Politik und Gesellschaft am Mercator Institute for China Studies (Merics), sagt:

Gestärkt durch die alten Errungenschaften will Xi Jinping sich an der Spitze der KPC als fähiger und entschlossener Kämpfer präsentieren - gegenüber inneren Herausforderungen und äußeren Bedrohungen.

Das offensiv-selbstbewusste Auftreten der KPC liegt laut der Merics-Beobachter auch "in ihrer Furcht begründet, dass jegliche demokratische oder weitergehende strukturelle wirtschaftliche Reformen ihre Herrschaft untergraben". Xis Regierung sorge dafür, "dass das Rechtssystem und politisch-juristische Organe die Machtansprüche der KPC stützen“, heißt es in einer Merics-Analyse.



Bereits im Oktober 2017 hatten die fast 2.300 Delegierten des 19. Parteitags die Machtposition des KP-Chefs gestärkt, indem sie „Xi Jinpings Gedankengut für das neue Zeitalter des Sozialismus chinesischer Prägung“ als Leitlinie in ihre Verfassung aufnahmen.

Stiller Bewunderer US-Präsident Trump

Damit ist Xi nach Mao Zedong und Deng Xiaoping der dritte Parteiführer, der namentlich in den Statuten erwähnt wird. "Habe mit Chinas Präsident Xi telefoniert, um ihm zu seinem außergewöhnlichen Aufstieg zu gratulieren", twitterte sein stiller Bewunderer Trump damals.

Und heute? Überlässt die chinesische Führung nichts dem Zufall - nicht einmal das Wetter zur großen Militärparade am 70. Jahrestag der Staatsgründung im Jahr 1949.

"Damit am 1. Oktober der Himmel blau und nicht etwa smogverhangen ist, ließ die Beijinger Stadtregierung die Arbeiten auf Baustellen stoppen, den Verkauf von Benzin einschränken und das Abbrennen von Feuerwerk verbieten. In der Nachbarprovinz Hebei wurde zudem die Stahlproduktion gedrosselt", wissen die Beobachter Merics mit besten Kontakten in die Volksrepublik.

Die Feierlichkeiten finden statt vor dem ernüchternden Hintergrund eines sich vertiefenden Handelskrieges mit den USA, der die chinesische Wirtschaft erschüttert hat, und der schwersten politischen Krise in Hongkong seit der Übergabe der Kronkolonie an China im Jahr 1997.

Xi's Weg ist also nicht ohne Risiko.

Die Zentralisierung der Macht birgt Gefahren. Nach Ansicht der Merics-Experten "entsteht eine übergroße Abhängigkeit von wenigen mächtigen Akteuren auf der oberen Ebene der politischen Hierarchie Chinas". Demnach sei es offen, ob Xis Integration von Staat und Partei effektiver ist, denn es sei zeitaufwendig, alle Amtsträger auf Parteilinie zu bringen und dafür zu sorgen, dass diese auch eingehalten wird: "Auch das Risiko einer politischen Fehlsteuerung und gesellschaftlichen Gegenreaktion steigt, wenn Beamte eine von oben verordnete Politik nur umsetzen, ohne deren Sinnhaftigkeit zu hinterfragen".

Wie also geht es weiter? Unter der Führung von Xi Jinping wurde zwar viel über eine Öffnung der chinesischen Wirtschaft und weiterer Marktreformen gesprochen, so die Merics-Experten: "Doch die Hoffnungen im Ausland wurden durch Xis Ideologisierungskurs und seinen Fokus auf Industriepolitik gedämpft".



So undurchschaubar Xis Mimik sein mag, so beredt ist oftmals sein Schweigen.