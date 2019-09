Osnabrück. Das „Ibiza-Video" sorgte für den Sturz der rechtskonservativen Regierung in Österreich. Nun wählen die Bürger der Alpenrepublik ein neues Parlament - und der jüngste Altkanzler der österreichischen Geschichte erhält wohl eine zweite Chance. Kommt die Dirndl-Koalition?

Sein baldiges Ende als Kanzler vor Augen, ging Sebastian Kurz umgehend in den Wahlkampfmodus über: „Ich bin nicht in die Politik gegangen, um ein Amt innezuhaben, sondern etwas daraus zu machen“, ließ Österreichs Regierungschef kurz nach der Veröffentlichung des Ibiza-Skandalvideos seines Koalitionspartners und Vizekanzlers Heinz-Christian Strache (FPÖ) am 18. Mai wissen. „Nur wenn die Volkspartei nach den Wahlen so stark ist, dass wir eindeutig den Ton angeben, kann unser Kurs der Veränderung konsequent fortgesetzt werden. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung!“



Erst abdanken, dann aufgeben?

Das ist Kurz‘ Sache nicht. Im Gegenteil. „Jetzt erst recht“, lautet sein Motto. Mit 31 Jahren wurde der Österreicher 2017 der weltweit jüngste Regierungschef. Mit 33 ist er im Amt als österreichischer Bundeskanzler gescheitert – und kandidiert nun für das Amt erneut. Die Chancen, dass er erfolgreich sein wird, stehen sehr gut. Die Frage ist nur: Mit welchem Partner wird er regieren?

Für die einen ist Kurz ein Untoter, eine Art politischer Zombie, den es unbedingt zu verhindern gilt. So hatte die Liste „Jetzt“ erst jüngst noch versucht, ihn mit einem Gesetz zu stoppen; dieses sollte es Regierungschefs und Ministern verbieten in ihre alten Funktionen zurückzukehren, wenn zuvor ein Misstrauensantrag gegen sie erfolgreich war.

Für andere wiederum hat Kurz eine zweite Chance verdient. Allen voran der nach der Ibiza-Affäre in Ungnade gefallene Koalitionspartner FPÖ umwirbt die Volkspartei. Deren neuer Chef und Spitzenkandidat Norbert Hofer antichambrierte in einem Wahlwerbespot, der ihn mit einem Kurz-Double bei der Paartherapie zeigt:

Oft braucht es nur einen kleinen Schubser, um gemeinsam weiterzumachen.

Schwierigkeiten gebe es in den besten Beziehungen. „Das sollte aber kein Anlass sein“, schnurrt Hofer, „sich vom richtigen Weg abbringen zu lassen“.



Der richtige Weg? Die Koalition von ÖVP und Freiheitlichen war von Anfang an umstritten. Kritiker warfen Kanzler Kurz vor, gemeinsame Sache mit Rechten zu machen, Kurz sei ein „Steigbügelhalter der Nationalisten“, die Rechten würden den „Milchbubi“ alsbald alt aussehen lassen.

Es folgten unter anderem, die von der Wirtschaft geforderte und von Arbeitnehmervertretern scharf kritisierte Arbeitszeitflexibilisierung, die Aufhebung des von der Vorgängerregierung erlassenen Rauchverbots in der Gastronomie sowie die, auch mit einem hohen Ausländeranteil begründete, Kürzung der sozialen Mindestsicherung und ein scharfer Kurs in der Flüchtlingspolitik.

Allen voran FPÖ-Innenminister Herbert Kickl zog immer wieder die "Ausländerkarte", wenn es darum ging, bei den Österreichern zu punkten. Verbale Ausfälle am rechten Rand der FPÖ sorgten wiederholt für Zoff in der Koalition, abgetan als "Einzelfälle" waren sie schließlich sehr zahlreich.

Hinzu kam die augenscheinliche Nähe der FPÖ zur rechtsextremen Bewegung der Identitären. Der versprochene "neue Stil" in Politik und öffentlicher Kommunikation war alsbald dahin. Schließlich der Paukenschlag, der eigentliche Grund für die vorgezogene Neuwahl an diesem Sonntag.

Die Ibiza-Affäre im Mai diesen Jahres versetzte der Mitte-Rechts-Regierung in Wien den Todesstoß. Der damalige FPÖ-Chef und Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache wurde im Sommer 2017 bei einem Treffen mit einer angeblichen russischen Olgarchin gefilmt. Dabei versprach Strache, deren Firma erhalte öffentliche Aufträge, wenn sie die Freiheitlichen im Wahlkampf zu den damaligen Nationalratswahlen unterstütze.

Strache trat nach Veröffentlichung des Videos zurück. Kanzler Kurz entließ alle FPÖ-Minister und wurde per Misstrauensvotum mit einer Mehrheit von Rechts bis Links vom Parlament abgesetzt. Seitdem ist eine Übergangsregierung im Amt.



Und nun?

In Umfragen zur Wahl lag die ÖVP zuletzt stabil mit 34 Prozent der Stimmen vorn. Die sozialdemokratischen Verfolger kamen auf 22 Prozent und liegen damit rund 13 Punkte hinter der Kurz-Partei; der SPÖ droht damit das schlechteste Ergebnis seit 1945. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner setzt darauf, bis kurz vor der Stimmabgabe am Sonntag noch viele unentschlossene Wähler von sich und ihrer Partei überzeugen zu können.

Kurz‘ ehemaliger Koalitionspartner FPÖ steht nach deutlichen Verlusten in den Umfragen mit 20 Prozent immer noch besser da, als man es nach den Skandalen erwarten würde. Die Grünen wiederum kommen auf 13, die liberalen „Neos“ auf acht Prozent.



Damit hätte ein Wahlsieger Kurz die freie Koalitionsauswahl: Zum einen könnte er die Mitte-Rechts-Regierung mit der FPÖ wieder aufleben lassen. Zum anderen wäre eine Große Koalition zwischen ÖVP und SPÖ denkbar – diesmal allerdings unter umgekehrten Vorzeichen, unter bürgerlicher Kontrolle. Eine dritte Option gilt als besonders charmant: die Dirndl-Koalition; sie wäre ein Dreier-Bündnis aus türkisfarbener ÖVP, Grünen und pinken Liberalen.

Die Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle sagt mit Blick auf die kleineren Parteien:

Es gibt inzwischen eine höhere Bereitschaft, Zugeständnisse zu machen, um die FPÖ zu verhindern.

Das betonte zuletzt auch Grünen-Chef Werner Kogler bei Debatten im Fernsehen. Zudem sprach sich seine Partei für höhere Verteidigungsausgaben aus, um das Bundesheer zu stützen - ganz so, wie es der ÖVP vorschwebt.



Die Neos wiederum haben sich die Option, mit der ÖVP zu regieren, schon vor Monaten offen gehallten: Die Abgeordneten der jungen liberalen Partei stimmten beim Misstrauensvotum im Mai nicht gegen Kurz. Zuletzt lockerten sie zudem etwa ihre Position bei der geforderten Anhebung des Renteneintrittsalters. (mit dpa)