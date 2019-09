Klimaschutz-Demonstranten wie Luisa Neubauer machen viele Schlagzeilen. Bei Facebook zumindest formiert sich derzeit allerdings massenhafter Widerstand. Foto: Christoph Soeder/dpa

Osnabrück. "Fridays for Future" erfährt in den sozialen Medien Widerstand: "Fridays for Hubraum" kam bei Facebook an drei Tagen auf viermal mehr Fans. Darunter waren Spinner, aber der Hype zeigt trotzdem: Deutschland muss einen Weg finden, der die Menschen verbindet und nicht spaltet.