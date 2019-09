Hilfe für den Wald - nur leider reichlich spät

Ein vom Borkenkäfer zerstörter Fichtenwald in Oderbrück. Der deutsche Wald leidet unter Dürre, Schädlingen und Stürmen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück. Die deutschen Wälder sollen nach schweren Schäden durch Trockenheit und Käfer aufgeforstet und besser gegen den Klimawandel gewappnet werden. Bund und Länder stellen dafür in den Kommenden Jahren bis zu 800 Millionen Euro bereit. Das ist gut so, kommt aber - wie so oft, wenn es um Umwelt- und Klimafragen geht - reichlich spät. Ein Kommentar.