Deutschlands Verantwortung

Berlin. Als überzeugende Vorreiterin im Kampf gegen CO2 konnte Kanzlerin Angela Merkel auf dem Klimagipfel nicht auftrumpfen. Aber als Versager - wie es seit den Beschlüssen vom Freitag heißt - steht Deutschland keineswegs da.

Wir haben den Weckruf der Jugend gehört, sagte Merkel in New York. Die Einsicht, dass Aussitzen jetzt nicht mehr geht, hat die Regierung in Bewegung gebracht.



Das UN-Spitzentreffen hilft, die Anstrengungen der Großen Koalition ins rechte Licht zu rücken. US-Präsident Donald Trump hat für Erneuerbare Energien nur Häme über, forciert Nutzung und Export fossiler Brennstoffe. Brasiliens Präsident gibt den Urwald zur Brandrodung frei. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält flammende Reden, hat aber kaum Konkretes erreicht. Die Regierung in Peking setzt weiter auf Kohle.

Dieser Blick über den Tellerrand zeigt: Wenn Deutschland unter den Ländern mit dem höchsten CO2-Ausstoß Nachahmer finden will - und das muss das große Ziel sein - geht das nicht mit der Brechstange. Gesellschaftliche Akzeptanz und klare, aber verkraftbare Regeln für die Wirtschaft müssen dazugehören, sonst würde der hiesige Aufbruch international zum abschreckenden Beispiel. Gleichwohl kann Berlin auch nur dann zum Vorbild werden, wenn es mit den schädlichen Klimagasen wirklich nach unten geht. Der Rahmen dafür ist nun gesteckt. Die eigentliche Arbeit aber beginnt erst.