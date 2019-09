Nicht das Geschäft der Schlepperbanden vollenden

Osnabrück. Europa und die Bootsflüchtlinge: Retten ja, aber bitte nicht auf naive Art und Weise. Denn wenn die Helfer falsche Hoffnungen wecken, könnten die Opferzahlen wieder steigen.

Die EU darf nicht zuschauen, wenn im Mittelmeer Flüchtlinge ertrinken. Da muss gerettet werden. Das gebietet allein der humanitäre Imperativ.

Nur müssen die Staaten aufpassen, keine falsche Hoffnungen zu wecken. Sie sollten auch nicht das Geschäft der Schlepper vollenden, nämlich für eine sichere Überfahrt der illegalen Migranten zu sorgen. Spricht sich das in ärmeren Ländern herum, dürfte die Zahl der Flüchtlinge am Mittelmeer wieder steigen – und somit auch die Zahl der Toten. Die EU darf nicht das Signal aussenden, dass alle Bootsflüchtlinge dauerhaft in Europa leben können. Deshalb sollten die Migranten, die kein Asyl bekommen, abgeschoben werden. Noch geht es um eine kleine Zahl an Flüchtlingen, aber das kann sich rasant ändern, wie das Jahr 2015 auf dramatische Weise zeigte.

Zugleich sollte die EU die Möglichkeiten für eine legale Zuwanderung ausbauen – allein aus Eigeninteresse. Wenn in Deutschland etwa Pflegekräfte, Handwerker oder Krankenschwestern in großer Zahl fehlen, warum sollten diese nicht angeworben werden? Seit Jahren muss das Asylrecht dafür herhalten, dass es für viele Arbeitswillige aus Afrika und Mittlerem Osten kaum einen anderen Weg nach Europa gibt als über die Schlepperrouten. Dabei würden Flugtickets und Arbeitspapiere vieles vereinfachen. Da werden große Chancen vertan.