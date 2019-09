Berlin. Cem Özdemirs Ankündigung, für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren, hat die Grünen im Bundestag vor die Qual der Wahl gestellt. Der Realo holte sich die Bremerin Kirsten Kappert-Gonther an die Seite, um den linken Parteiflügel einzubinden. Fragt man unter den Abgeordneten herum, haben die beiden am Dienstag keine Chancen gegen das derzeitige. Führungsduo Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter.

Worum geht es genau? 67 Mitglieder hat die Fraktion, 34 Stimmen brauchen die Bewerber, um gewählt zu sein. Einen der beiden Chefposten muss eine Frau innehaben. Im ersten Wahlgang sollen am Dienstag zuerst die beiden Frauen gegeneinander antreten, auf den zweiten Platz dann die Männer.



Wofür steht Herausforderer Cem Özdemir? Der in Umfragen populäre Ozdemir rückte in die zweite Reihe, seit er Anfang 2018 den Parteivorsitz abgegeben hat. Zwar hat er mit dem Posten des Verkehrsausschuss-Vorsitzendem in Zeiten des Klimawandels eine wichtige Funktion im Parlamentsbetrieb inne. Doch das ist dem ehrgeizigen 53-Jährigen nicht genug. Er glaubt offenbar, dass die Fraktion mit ihrer derzeitigen Führung noch nicht gut genug auf eine Regierungsbeteiligung vorbereitet ist. Es gebe zwar viel Kompetenz, "aber da geht noch mehr", gibt er sich überzeugt. Doch mancher wirft ihm Alleingänge vor. "Erfolgreich können wir nur als starkes grünes Team sein", hält er seinen Kritikern entgegen.



Was will Kirsten Kappert-Gonther anders machen? Die Ärztin, am 3. November 1966 in Marburg geboren, ist seit zwei Jahren im Bundestag, vorher war sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende in der Bremischen Bürgerschaft. Sie hat die Bildung einer rot-rot-grünen Koalition im Stadtstaat Bremen mit ausgehandel. „Ich bin davon überzeugt, dass es unsere wichtigste politische Aufgabe ist, in Verteilungsfragen für mehr Gerechtigkeit zu sorgen", lautet ihre Devise. Die 52-Jährige wünscht sich eine stärkere Konfrontation mit der Regierung und generell mehr inhaltliche Auseinandersetzungen: "Wir müssen diskursiver werden, " sagt die Mutter zweier Kindert. Sie ist Sprecherin für Drogenpolitik und Gesundheitsförderung, gilt als fachpolitisch kompetent und durchaus ambitioniert.

Wie steht Amtsinhaberin Katrin Göring-Eckardt da? Die 53-Jährige profitiert davon, dass es neben ihr kaum Frauen gibt, die ähnlich prominent den realpolitischen Flügel bei den Grünen repräsentieren. Bei aller Kompromissbereitschaft steht sie in der Flüchtlingspolitik klar für eine liberale Linie - und scheut dafür auch nicht den Konflikt mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Ihr Manko: Ebenso wie Özdemir steht sie nicht gerade für eine Erneuerung der Partei. Den Fraktionsvorsitz hatte sie erstmals bei Rot-Grün unter dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder (SPD) inne - von 2002 bis 2005. Dann wurde sie Bundestagsvizepräsidentin, bevor sie 2013 wieder den Fraktionsvorsitz übernahm.

Welche Position hat Anton Hofreiter? Mit langen Haaren und Bart ist der 49-jährige Biologe ein Grüner wie aus dem Bilderbuch. Er verkörpert Hofreiter die Kernthemen der Grünen - wie den Klimawandel oder den Kampf gegen die Massentierhaltung. Diese Themen bearbeitet der gebürtige Münchner mit Leidenschaft und Fachwissen. Das ließ die teilweise kritische geführte Diskussion über seine Führungsqualitäten in den Hintergrund treten. Hofreiter, der gemeinsam seit 2013 an der Spitze der Fraktion steht, wird klar dem linken Parteiflügel bei den Grünen zugeordnet. (mit AFP)