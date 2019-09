Berlin. FDP-Chef Christian Lindner hat der Bundesregierung mit einem Veto gegen das Klimapaket im Bundesrat gedroht, falls sie den Grünen zu viele Zugeständnisse macht.

„Für uns ist wichtig, dass eine Klimapolitik der Mitte und der Vernunft gemacht wird", sagte Lindner gestern in Berlin. Die Grünen hatten bereits Nachbesserungen an dem Klimapaket gefordert - unter anderem wollen sie einen höheren Preis für den CO2-Ausstoß durchsetzen.

Lindner warf den Grünen vor, über den Bundesrat die Bundesregierung „erpressen" zu wollen. „Wer also auf die Grünen zugeht in ihrer Rigorosität und Einseitigkeit, der wird auf der anderen Seite die Zustimmung der drei FDP-geführten Bundesländer verlieren", hob der FDP-Vorsitzende hervor. Die FDP regiert derzeit in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein mit.

Für mehrere der von der Koalition in ihrem Klimapaket vereinbarten Maßnahmen wird voraussichtlich die Zustimmung der Länder im Bundesrats nötig sein. „Wir können auch schärfer“, sagte Lindner in seiner Bilanz zur Halbzeit der Wahlperiode. FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann warnte davor, Klimaschutz und Wohlstand gegeneinander auszuspielen. „Wer das tut, hat am Ende beides verloren“, sagte er.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat unterdessen hat der Klimaschutz-Bewegung eine zu starre Haltung vorgeworfen. „Der Rigorismus der Klima-Bewegung wird irgendwann dazu führen, dass Konflikte nicht mehr friedlich ausgetragen werden, sondern im Zweifel gewalttätig", sagte der Bundestagsvizepräsident der „Welt" Viele Menschen seien jetzt schon genervt vom Auftreten der Fridays-for-Future-Bewegung.