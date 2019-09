Mehr Mut und Tempo statt Verbote und Verzicht

Osnabrück. Im Kampf gegen den Klimawandel helfen Verzicht und Verbote unter einem Öko-Diktat nicht weiter. Sie wären sogar schädlich. Was wir brauchen, sind technische Lösungen für ein nachhaltiges Wachstumsmodell für eine rasant wachsende Weltbevölkerung.

Der UN-Klimagipfel der Staats- und Regierungschefs wird keine Wunder vollbringen. Vielleicht sogar nur Absichtserklärungen und Spesen produzieren, wie viele der Millionen Teilnehmer der Fridays-for-Future-Demos befürchten. Die Skepsis ist angebracht, da trotz Pariser Klimaabkommen und jahrelanger Wir-retten-die-Welt-Rhetorik der C02-Ausstoß weltweit gestiegen ist, allein 2018 um 1,8 Prozent.

Deshalb sollte jedoch niemand in Panik verfallen. Einige Aktivisten schüren Angst vor der Apokalypse, aber eine Endzeitstimmung ist völlig unangebracht. Die Menschheit hat Warm- und Eiszeiten überlebt. Nichtsdestotrotz stehen wir vor einer riesigen Herausforderung: Für die rasant wachsende Weltbevölkerung müssen wir ein nachhaltiges und klimaneutrales Wohlstandsmodell entwickeln, da andernfalls Verteilungskämpfe um sauberes Wasser, ausreichende Nahrung und gute Böden ungeahnten Ausmaßes drohen. 1900 lebten 1,67 Milliarden Menschen. Jetzt sind es bereits fast acht. Und jährlich kommen fast so viele Menschen hinzu wie Deutschland Einwohner hat. 2050 dürfte die 10-Milliarden-Schwelle erreicht sein.



All diese Menschen wollen in Wohlstand leben, wie heute bereits der Wachstumshunger der derzeitigen Schwellenländer belegt, der zugleich den Ausstoß klimaschädlicher Treibhaus-Emissionen anfeuert. Das in Deutschland derzeit beliebte Klima-Credo von Verbot und Verzicht mag manches Gewissen beruhigen, es hilft dem Klima aber am Ende nicht wirklich. Es ist auch nicht zielführend, Kreuzfahrer oder Mallorca- Urlauber als Klimakiller zu diffamieren oder antikapitalistische Parolen zu rufen. Im Gegenteil: Die Lösung der Klimakrise liegt in Technologie-Sprüngen und einem grünen Wirtschaftswachstum, um dem fossilen Zeitalter zu entkommen. China baut etwa die Erneuerbaren Energien aus und setzt massiv auf E-Autos. Japan präsentiert die ersten Wasserstoff-Busse. Und hiesige Schiffsbauer forschen an klimaneutralen Antrieben. Viel ist bereits in Bewegung. Mehr Mut und Tempo täten auch Deutschland gut.