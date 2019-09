Osnabrück. Die Sprache wird aggressiver und die Umgangsformen werden rüder. Beides hängt miteinander zusammen und die Gewalt macht auch vor den Schultoren nicht halt. Wenn wir uns nicht bald auf zivilisiertere Sprach- und Umgangsformen besinnen, dann erleben Kinder bald keine Vorbilder für eine gewaltfreie Verständigung mehr. Die Eskalationsspirale dreht sich dann ungebremst weiter - ein Kommentar.

