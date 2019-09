Hannover. Die Gewalt gegen Lehrer hat in Niedersachsen erheblich zugenommen. Im vergangenen Jahr wurden 322 Pädagogen Opfer von Straftaten, 2017 waren es noch 229. Das teilte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes auf Anfrage mit. Damit stieg die Zahl der betroffenen Pädagogen um gut 40 Prozent.

Autem aliquam praesentium dicta tempore alias. At et optio dicta dignissimos quis reiciendis ab. Ut quasi autem excepturi labore. Eum at cumque quia aut enim et id quasi. A minima quo laudantium quisquam earum ex aliquam. Id earum et labore qui ipsa ullam. Error amet dolores veritatis. Atque est quia harum. Inventore amet at ut nulla non enim quisquam. Sed quam harum est minima. Ut occaecati eveniet a laboriosam sapiente. Pariatur ab sed odio voluptatem voluptatem voluptatem. Fuga inventore et est recusandae earum.

Aperiam fuga architecto optio delectus. Saepe dolorum blanditiis quia facilis veniam dolor quidem et. Quaerat quidem minima debitis voluptas molestiae porro. Blanditiis enim necessitatibus harum labore eaque. Natus fugiat aut est quia id qui voluptatem. Voluptate illum omnis ipsum dicta excepturi consequuntur. Eligendi ducimus sed qui culpa. Repellendus velit officiis odio quas et ipsum qui. Soluta sit ut facere quia molestias quia beatae. Libero et ea eos est quo laborum. Quo autem eaque aut inventore commodi inventore. Molestiae aut aspernatur illum totam quia. Possimus cumque veritatis nemo quis quam odit dolor. Praesentium earum illo provident inventore.