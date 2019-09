Berlin. Es war eine denkwürdige Nachtsitzung, am Ende stand der Durchbruch: Erstmals wird ein CO2-Preis eingeführt, der vor allem das Autofahren und Heizen deutlich teurer machen wird. Im Gegenzug sollen Klima-freundliches Verhalten mit Milliarden Euro belohnt und Innovationen gefördert werden. Ob das wirklich reicht, um Deutschlands Klimaschutzverpflichtungen einzuhalten? Schauen wir mal, sagt Kanzlerin Angela Merkel.

Die neue "Wunderwaffe" gegen CO2: Der Ausstoß von Klimagas muss teurer werden, sonst gelingt die Wende nicht, das war Konsens zwischen Union und SPD. Anders als von den Sozialdemokraten verlangt, werden aber nicht die Steuern für Verkehr und Heizen erhöht, sondern ein nationaler Emissionshandel für beide Sektoren eingeführt. Nach der Energiewende wagt Deutschland aufs Neue einen nationalen Alleingang, einen "Paradigmenwechsel", wie Merkel sagte. Das Risiko ist hoch. Berlin könnte zum Vorreiter werden - oder zum abschreckenden Beispiel.



Großhändler für Treib- und Heizstoffe müssen ab 2021 Verschmutzungsrechte vom Staat kaufen. Die Kosten werden umgelegt, also zu höheren Heiz-, Benzin- und Dieselkosten führen. Allerdings wird das neue Instrument sehr behutsam eingeführt. Ab 2121 wird ein Festpreis von zehn Euro für Zertifikate für eine Tonne CO2 festgelegt. Der von Klimaforschern geforderte Einstiegspreis von 35 Euro, um Wirtschaft und Verbraucher zu einer raschen Umstellung zu zwingen, soll erst ab 2025 gelten. Immerhin muss es gelingen, bis 2030 jährlich 350 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich einzusparen, um Deutschlands Verpflichtungen einzuhalten, eine gewaltige Herausforderung. "Der Einstiegspreis ist niedrig, um die Menschen mitzunehmen", sagte die Kanzlerin, und setzt auf die Langzeitwirkung.

Die SPD hatte sich bis zuletzt gegen das Zertifikate-System gesträubt, denn wenn es sich voll entfaltet, wird der Preis durch den Markt festgelegt. Wenn dann die Kosten explodieren, kann die Politik nur schwer eingreifen. Aber auch bei einer CO2-Besteuerung müsste die Belastung stark steigen, wenn der CO2-Ausstoß nicht ausreichend sinken würde.

Wie teuer es für Bürger und Wirtschaft wird: Das ist der blinde Fleck in dem "sehr kraftvollen Paket", über das sich Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz freute. Aus Sorge um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und "Gelbwesten"-Protesten wie in Frankreich wird in den 22 Seiten langen "Eckpunkten" jeder Eindruck vermieden, Bürger und Industrie würden überlastet.

Bei einem CO2-Preis von 35 Euro pro Tonne könnten Diesel und Heizöl um etwa 11 Cent pro Liter teurer werden, Benzin um knapp 10 Cent pro Liter und Erdgas um knapp 1 Cent pro Kilowattstunde. Aber zum Start der CO2-Bepreisung bleiben die Belastungen überschaubar - und damit womöglich auch die Wirkung.

Die Regierung zieht aber noch andere Stellschrauben an. Die Kfz-Steuer wird am CO2-Ausstoß ausgerichtet, was etwa SUVs teurer und sparsame Kleinwagen preiswerter machen soll. Auch die Lkw-Maut wird umgestellt, so dass Spediteure für CO2-intensive Lastwagen mehr zahlen müssen. Und Flugreisende werden kräftiger zur Kasse gebeten. Hinzu kommt ab 2026 ein Verbot, neue Ölheizungen einzubauen.

Wie entlastet und gefördert wird: Hier gibt die Regierung Vollgas: 54 Milliarden Euro bis 2023 sagte Finanzminister Scholz zu. Damit höhere Spritpreise nicht diejenigen bestrafen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen, wird die Pendlerpauschale von 30 auf 35 Cent pro Kilometer angehoben - allerdings befristet bis Ende 2026. Durch eine Absenkung der Mehrwertsteuer soll das Bahnfahren um zehn Prozent preiswerter werden.

Die EEG-Umlage, mit der Erneuerbare Energien gefördert werden, wird parallel zum Anstieg des CO2-Preises abgesenkt, die Stromrechnung wird also geringer. Viel Geld nimmt der Staat für die Elektromobilität in die Hand: Eine Million E-Tankstellen bis 2030, geringere Steuern für E-Dienstwagen, höhere Prämien für den Kauf von E-Autos sollen bis 2030 zu mindestens sieben Millionen Stromern auf den Straßen führen.

Elf Milliarden für die Modernisierung des Schienenverkehrs, eine Milliarde pro Jahr für den ÖPNV und 40 Prozent Zuschuss für den Austausch von Öl-Heizungen und eine massive Förderung von Gebäudesanierungen kommen hinzu. Ein gewaltiges Investitionsprogramm, das ohne neue Schulden gestemmt werden soll. "Wir stehen zur Schwarzen Null", sagte Merkel.

Der Effekt: Ganz zum Schluss der Pressekonferenz wurde die Kanzlerin gefragt, ob denn nun garantiert sei, dass die CO2-Reduktionsziele diesmal eingehalten werden. Die Antwort kam mit verblüffender Ehrlichkeit: "Es kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden, wie genau sich das Konsum-, Fahr- und Mobilitätsverhalten entwickelt." Auch könne niemand vorhersagen, ob der nächste Sommer heiß oder kühl sei.

Das könnte den Eindruck erwecken, der Konsens sei auf Sand gebaut. Tatsächlich gibt es viele Unwägbarkeiten. Eine besonders große ist die Entwicklung der Erneuerbaren Energien. CSU-Chef Markus Söder feierte das Klimaprogramm zwar als "Eindrucksvolles Zurückmelden der Großen Koalition als Schrittmacher der Politik in Deutschland." Aber beim Versuch, die Auflagen für den Ausbau der Windkraft zu lockern, stellte sich ausgerechnet Bayerns Ministerpräsident quer und zementierte den Status quo.

Das Sicherheitsnetz: Die SPD konnte sich an vielen Stellen nicht durchsetzen, muss den Emissionshandel statt einer CO2-Steuer akzeptieren und Söders Windkraft-Bremse hinnehmen. In einem entscheidenden Punkt setzte sich Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) aber durch: Alle Ministerien müssen Jahr für Jahr im Klimakabinett Rechenschaft über die CO2-Bilanz in ihren Sektoren ablegen und sofort nachbessern, wenn sie hinter ihren Zielen zurückbleiben. Ein Wissenschaftler-Gremium wird eingesetzt, um die Pläne streng zu überwachen. Anders als bislang soll es also kein "Weiter so" geben, wenn klar wird, dass die Klimaschutzanstrengungen eben nicht reichen. Wie genau das "Monitoring" am Ende aussieht, und vor allem, wie die Ministerien für das Reißen ihrer Ziele bestraft werden würden, wird mitentscheidend für den Erfolg des Paketes.

Die Wiedergeburt der Klimakanzlerin: Von einer Inszenierung wie 2007 - in rotem Anorak vor Eisbergen in Grönland - war Angela Merkel am Freitag weit entfernt. Aber die Kanzlerin hatte den Klimaschutz im Frühjahr wieder zur Chefsache erklärt, bekundet, es müsse genug sein mit "Pille-Palle". Der Vorstellung des Ergebnisses stellte sie jetzt eine persönliche Erklärung voran, in der sie Verständnis für die Enttäuschung vieler Menschen ausdrückte, dass Deutschland in Sachen Klimaschutz ganz und gar nicht geliefert habe.

Mit Blick auf die "Fridays for Future"-Aktivisten sagte sie, die „vielen jungen Leute" forderten „mit Recht ein, dass wir etwas dafür tun, dass auch sie gute Lebenschancen haben". Ausdrücklich lobte die Kanzlerin die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg. „Wenn mich etwas beeindruckt, das sage ich jetzt mal als Naturwissenschaftlerin, dann ist das, wenn Greta Thunberg sagt „Unite behind the science" („Versammelt Euch hinter der Wissenschaft")". Es gehe eben nicht um Ideologie, sondern "wissenschaftliche Evidenzen". Wer das nicht glaube, "handelt nicht zukunftsgerecht" - eine klare Ansage an die AfD, aus deren Reihen die menschliche Verantwortung für die Erderwärmung immer wieder in Zweifel gezogen werden.

Kritikern, denen die nun vereinbarten Maßnahmen nicht ausreichen, hielt sie entgegen: "Politik ist das, was möglich ist" und versprach: Das Klimakabinett bleibe bestehen und es sei "eine Art Garantie" geschaffen, dass die Ziele wirklich erreicht werden.

Der "Friydays for Future"-Effekt: Nicht nur Merkel, alle Koalitionsspitzen würdigten die jungen Klima-Aktivisten. "Sie haben uns aufgerüttelt", räumte Vizekanzler Scholz ein. Und Söder erklärte: „Wir müssen allen, die demonstriert haben, danke sagen. Klimaschutz ist kein Modethema, sondern es geht um unsere Lebensgrundlagen."

Von Triumphgefühl war in der Bewegung indes nichts zu spüren, ganz im Gegenteil. Zwar mobilisierten sie am Freitag Deutschland- und Weltweit Abertausende Menschen. Von den Ergebnissen der Marathon-Verhandlungen in Berlin zeigten sie sich aber bitter enttäuscht.

Luisa Neubauer, das Gesicht von "Fridays for Future", twitterte: "Während Hunderttausende klimastreiken, einigt sich die GroKo anscheinend auf einen Deal, der in Ambitionen & Wirksamkeit jenseits des politisch und technisch Machbaren liegt. So wird Paris scheitern. Das ist heute kein Durchbruch, das ist ein Skandal."