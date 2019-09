Klimaschutz-Paket: Ein Ergebnis halbwegs in der Mitte

Osnabrück. Die Klima-Demonstrationen haben eindrucksvoll belegt, wie viele Menschen sich einen besseren Schutz der Umwelt wünschen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die überwiegende Mehrheit nicht beteiligt hat, nicht in Deutschland und schon gar nicht weltweit. Wichtig ist es deshalb, beim Klimaschutz Maß und Mitte nicht aus den Augen zu verlieren. Ein Kommentar.

Die hysterische Diskussion um ein SUV-Verbot – ausgelöst durch den Unfall eines Fahrzeugs, das weniger wiegt als ein gehypter Tesla – zeigte zuletzt, wie schnell der Wunsch nach dem Guten in die Irre führen kann. Manchen geht es offenkundig weniger um die Umwelt als darum, die Axt an die freiheitlich-demokratische Grundordnung und das deutsche Wirtschaftssystem zu legen. Andere steigern sich in Ängste hinein, die selbst bei schlimmsten Szenarien irrational sind. Die Annahme etwa, dass ein gleichbleibendes Klima ein Ideal- und Normalzustand wäre, ist historischer und naturwissenschaftlicher Unsinn.

In diesem ebenso komplexen wie aufgeheizten Kontext hat die Bundesregierung ein Paket vorgelegt, das manchem nicht weit genug geht, andere aber viel Geld kosten wird. Es war richtig, nicht weiter zu gehen. Nur mit einer breiten Akzeptanz werden die Projekte ihre Wirkung entfalten und nicht etwa an sozialer Spaltung mehr Schaden anrichten, als klimapolitisch – vielleicht – gewonnen wäre. Es galt, einen Ausgleich zu finden zwischen gesellschaftlichem Druck und internationaler Politik, ökonomischen Grundfragen und auch sozialem Frieden. Union und SPD haben dies versucht. Dass die Kritik von allen Seiten kommt, zeigt, dass sie mit dem Ergebnis nicht schlecht, sondern halbwegs in der Mitte liegen.

Wer mehr will, dem steht es ja frei. Es gibt viele Wege, die nicht einmal Geld kosten, sondern etwas sparen. Denn abseits aller Förderungen und Verbote bleibt ja als Hebel das eigene, das freiwillige Verhalten. Müssen die Blaubeeren aus Peru im Winter gekauft werden? Muss für jede Kleinigkeit einzeln mit dem Auto losgedüst werden? Wieso geht es heute am Wochenende so selbstverständlich auf Städtereise, während früher die Fahrradtour ins Moor genügt hat? Viel wäre gewonnen, wenn jeder sein eigenes Leben überdächte und nicht notorisch auf andere blickte.