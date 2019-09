Osnabrück. Die Ablehnung des EU-Mercosur-Freihandelsabkommens durch das österreichische Parlament stößt in der deutschen Wirtschaft und bei den Landwirten auf ein unterschiedliches Echo.

„Ein Scheitern des EU-Mercosur-Abkommens wäre ein immenser Rückschlag. Andere große Wettbewerbsnationen wie China warten nur darauf, in eine sich aufmachende Lücke zu stoßen, wirtschaftliche Vorteile abzuschöpfen und Regeln nach eigenen Vorstellungen selbst zu setzen“, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, unserer Redaktion. Und weiter:

Die EU sollte jetzt weiter entschlossen die Finalisierung der ausgewogenen und ehrgeizigen Vertragstexte sowie deren Ratifizierung vorantreiben.

Nach Kritik aus Frankreich und Irland hatte am Mittwoch auch das Parlament in Wien im EU-Unterausschuss mit breiter und parteiübergreifender Mehrheit gegen das Abkommen mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay votiert. Damit ist Österreichs Regierung aufgefordert, den Deal auf EU-Ebene abzulehnen.



Das Votum des Ausschusses hat bindende Wirkung.

Österreich könnte so im Alleingang das Abkommen kippen. In Handelsfragen herrscht in Brüssel das Prinzip der Einstimmigkeit.

Der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken, ließ gegenüber unserer Redaktion verlauten: „Das Mercosur-Abkommen unterläuft EU-Standards in den Bereichen Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz. Wir erwarten daher von EU-Ministerrat und Parlament, das von der EU-Kommission erreichte Verhandlungsergebnis für unzureichend zu erklären“.

Das Abkommen müsse nachverhandelt werden, fordert Krüsken. Dabei sei sicherzustellen, „dass Importe von Lebensmitteln und Agrarrohstoffen aus Südamerika nicht aus klimaschädlichem Anbau infolge von Graslandumbruch und Regenwaldrodung stammen dürfen“.

Bauernverband fordert Nachverhandlungen

Mit dem Ende Juni vereinbarten Abkommen wollen die EU und die vier Mercosur-Staaten die größte Freihandelszone der Welt aufbauen. Das soll Unternehmen in der EU jährlich vier Milliarden Euro an Zöllen ersparen und die Exporte ankurbeln.

Der Deal muss allerdings von den nationalen Parlamenten der Mitgliedsstaaten gebilligt werden. Ein detailliert ausgearbeitetes Abkommen liegt derzeit noch nicht vor, bislang gibt es eine politische Grundsatzvereinbarung.

Wegen der Brände im Amazonas und der mangelhaften Klimapolitik des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hatten unter anderem SPD-und Grünen-Politiker auch in Deutschland den Stopp des Abkommens gefordert. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will jedoch an dem neuen Freihandelsabkommen festhalten.

„Das Wichtigste aus Sicht der Unternehmen ist es, gerade vor dem Hintergrund des stark eingetrübten konjunkturellen Umfelds, dem global zunehmenden Protektionismus etwas entgegenzusetzen“, betonte DIHK-Experte Treier. Ein wechselseitig verbesserter Zugang zu wichtigen Branchenmärkten wie Maschinenbau, Automotive und Ernährungsindustrie sei für die deutsche Wirtschaft von „großer Bedeutung“.