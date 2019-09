Am heutigen Freitag wollen die Klimaschutz-Aktivisten halb Berlin lahmlegen. Foto: Nathalie Lieckfeld / Imago Images

Berlin. Bevor sich das Klimakabinett am heutigen Freitag zur entscheidenden Sitzung im Ringen um Klimaschutzmaßnahmen trifft, warnen Experten vor einer Mogelpackung. Zwar beteuerten die Parteispitzen am Donnerstag, man arbeite an einem "großen Wurf", doch die Skepsis bleibt groß.