Schmähungen gegen Künast: Frage der Gesetze, nicht der Gefühle

Osnabrück. Muss sich eine Politikerin Beschimpfungen wie „Geisteskranke" und „Dreckschwein" gefallen lassen? Die Grünen-Abgeordnete Renate Künast meint: Nein. Ein Gericht sieht das anders. Bei aller Empörung sollte man jedoch nicht vergessen, um welch hohe Güter es auch geht: die Unabhängigkeit der Justiz und die Meinungsfreiheit. Ein Kommentar.

Erinnert sich noch jemand an Thomas Anders, die eine Hälfte des Gesangsduos „Modern Talking“, die zumindest singen konnte? Der musste sich einst von einem Musikjournalisten als „höhensonnengegerbte Sangesschwuchtel“ schmähen lassen, mit der Klage auf Schmerzensgeld unterlag er. Noch besser in Erinnerung dürfte das Schmähgedicht von Jan Böhmermann auf den türkischen Präsidenten Erdogan sein, in dem es um Sex mit Tieren und Kinderpornographie ging. Böhmermann ging straffrei aus. In beiden Fällen wurden die Urteile von der öffentlichen Meinung weitgehend begrüßt, die Meinungsfreiheit als hohes Gut gewertet.

Wenn nun Renate Künast im Internet als – Entschuldigung, die Ausdrucksweise ist genau so – „Drecks Fotze“, „Schlampe“ und „Geisteskranke“ beschimpft wird, geht der öffentliche Reflex in die entgegengesetzte Richtung: Für diese schlimmsten Beleidigungen müssten drakonische Strafen her. Und was macht das Berliner Landgericht? Es sieht diese üblen Schmähungen „haarscharf an der Grenze des noch Hinnehmbaren“ und ordnet sie als zulässige Meinungsäußerungen ein.

Der Aufschrei ist nun erwartbar laut, das Berliner Gericht schwer in der Kritik. Aber Vorsicht: Die Unabhängigkeit der Justiz und die Meinungsfreiheit gehören zu den höchsten Gütern unserer Demokratie. Wer also die Gerichte moralisch verurteilt und so in Frage stellt, schwächt die Demokratie. Renate Künast kann in die nächste Instanz gehen, dort gehört der Fall hin und nicht auf den Marktplatz der allgemeinen Moraldebatte. Auf ein anderes Gerichtsurteil zu hoffen, bleibt jedem unbenommen.