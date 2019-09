Rauchverbot in Autos: Auch Krebshilfe macht Druck CC-Editor öffnen

Am Autosteuer könnte das Rauchen bald verboten sein, wenn Minderjährige und Schwangere mitfahren. Mehrere Bundesländer haben eine entsprechende Gesetzesinitiative in den Bundesrat eingebracht. Foto: Jens Kalaene/dpa

Osnabrück. Der Druck, das Rauchen in Autos zu verbieten, wenn Kinder und Schwangere mitfahren, wird immer größer: Die Deutsche Krebshilfe appelliert dringend an alle Bundesländer, das geforderte Rauchverbot am Freitag im Bundesrat zu unterstützen.