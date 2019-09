Berlin. Das SPD-Kandidaten-Casting werde den Eindruck einer "kopflosen Selbsterfahrungsgruppe" fördern, hieße es vor dem Start. Zur Halbzeit steht fest: Der Deutschland-Marathon der Genossen-Duos, die die SPD führen wollen, tut der Partei richtig gut. Die zweite Halbzeit könnte zum Dreikampf werden.

Die neue Euphorie: Im Willy-Brandt-Haus herrschte seit der Bundestagswahl vor zwei Jahren Dauerfrust. Von Wahlschlappe zu Wahlschlappe wurde die Stimmung deprimierter. Als die Kandidaten-Teams am Dienstagabend zu ihrem zwölften Casting-Auftritt (von insgesamt 23) neben der Brandt-Skulptur Platz nahmen, trauten viele Mitarbeiter ihren Augen kaum: Die Parteizentrale platzte aus allen Nähten. Der Andrang war so groß, dass die Vorstellungsrunde in 14 Kneipen und Parteibüros auf Großbildleinwänden übertragen wurde.



Seit der ersten Regionalkonferenz am 4. September in Saarbrücken sind die Säle voll. 3.500 neue Mitglieder verzeichnet die SPD. "Das Experiment funktioniert", stellt Generalsekretär Lars Klingbeil erleichtert fest. Die größtmögliche Basisbeteiligung elektrisiert die Mitglieder und weckt Hoffnung auf einen gelingenden Neustart.

Der Überraschungskandidat: Norbert Walter-Borjans ("NOWABO") sorgte mit einem Versprecher für den Lacher des Abends: "Ich sehe Wolfgang Thierse vor mir liegen." Dabei hielt sich der frühere Bundestagspräsident bis zum Ende des Abends aufrecht auf seinem Stuhl. Walter-Borjans lieferte aber auch das programmatische Zitat des Abends: Der SPD-Bus sei nicht erst durch die Groko von der Strecke abgekommen. Schon früher hätten ihn Lobbyisten und Berater gezwungen, "in die neoliberale Pampa abzubiegen".

NOWABO war - gemeinsam mit der baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten Saskia Esken - auf den letzten Drücker auf das Kandidaten-Karussell aufgesprungen. Seit dem Ankauf von CDs mit Steuersündern gilt der früherer NRW-Finanzminister als Robin Hood im Kampf gegen Steuerpreller. "Wir brauchen einen starken Staat, der sich nicht mit der Schwarzen Null stranguliert", ruft er am Dienstag in den Saal, und erntet den kräftigsten Beifall. Ein klares Links-Profil, dabei in sich ruhend: Hätte Walter-Borjans eine stärkere Partnerin, wäre er der Favorit für Halbzeit zwei.

Die hoch Gehandelten: Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz hat es schwer, den Favoriten-Status zu verteidigen. Wenn er Menschen treffe, die sich von der SPD im Stich gelassen fühlten, versetzte ihm das jedes Mal "ein Stich ins Herz", gibt er in Berlin den sensiblen Kümmerer. "Das ist ja ekelhaft", sagt ein Genosse, der Scholz für einen Heuchler hält. In den Fragerunden hält sich der kühle Hanseat bewusst zurück und lässt seiner Partnerin Klarer Geywitz den Vortritt. Wenn es ihm nicht gelingt, aus der Defensive zu kommen, scheint sein Einzug in eine Stichwahl nicht garantiert.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat im Partei-Establishment viele Anhänger, die ihn lieber als neuen Chef sehen würden als Scholz, der für den Abwärtskurs der vergangenen zwei Jahre mitverantwortlich ist. Mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping hat Pistorius eine der stärksten Frauen an seiner Seite. Bei den Regionalkonferenzen hat der Niedersachse die in ihn gesetzten Hoffnungen bislang nicht erfüllt. Aber die Deutschland-Tour dauert ja noch bis zum 12. Oktober, das Finale findet in München statt.

Die Abgehängten: Von den sieben verbliebenen Kandidaten-Teams sehen Parteikenner vier Paare ohne echte Chancen auf einen Einzug in eine mögliche Stichwahl. SPD-Linksaußen Hilde Mattheis und Verdi-Chefökonom Dierk Hirschel sorgten mit ihrem Vorstoß, die Amtszeit der neuen Spitze auf acht Jahre zu begrenzen, eher für Erheiterung. Europa-Staatssekretär Michael Roth und die NRW-Landtagsabgeordnete Christina Kampmann kommen - am Dienstag in blaue Kapuzen-Pullis gekleidet - besonders frisch bis aufgekratzt daher. Bei Publikumsnachfragen offenbaren sie aber wenig Substanz.

Parteivize Ralf Stegner und seine Mitstreiterin Gesine Schwan haben kluge Konzepte und zündeten ein Feuerwerk selbstironischer Pointen, was ihnen den Status als "Außenseiter der Herzen" einbringt. Die schärfsten Attacken fährt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Er setzt zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Nina Scheer voll auf Ökologie und gegen die Groko, wirkt dabei aber arg verkniffen.

Die Prognose: Die meisten Beobachter erwarten derzeit eine Stichwahl Scholz/Geywitz gegen Walter-Borjans/Esken. Das würde auch auf ein Endspiel für die Große Koalition hinauslaufen, die "NOWABO" verlassen will. Pistorius und Köpping lassen die Groko-Frage offen. Sinkt Scholz' Stern weiter, dann könnten der Niedersachse und die Sächsin all jene einsammeln, die das Heil der SPD nicht in der Opposition sehen. Und das sind noch immer viele.