Berlin. Annegret Kramp-Karrenbauer hat zwei der schwierigsten Jobs der Bundesrepublik. Sie ist Verteidigungsministerin, also verantwortlich für die skandalgeschüttelte Bundeswehr. Und sie ist CDU-Vorsitzende. Weniger bekannt ist: Die 57-Jährige hat noch einen dritten Job. Sie ist Präsidentin des Deutschen Volkshochschul-Verbands, worauf sie nach eigenen Angaben „sehr stolz ist“.

Bildung und Weiterbildung sei eine „Leidenschaft“ von ihr, erklärte Kramp-Karrenbauer gestern in Berlin. Die Arbeit der 900 Volkshochschulen in Deutschland bewertete sie als „Ermutigung“, an gesellschaftlichen Entwicklungen teilzunehmen. Neun Millionen Bundesbürger nähmen pro Jahr an 700 000 Kursen teil.



"Das ist jeder Neunte in unserem Land", teilte Verbandschef Ulrich Aeegenvoort mit. Mit 200 000 Lehrkräften verfügten die Volkshochschulen über ein "stabiles Netzwerk", Er wünsche sich allerdings mehr junge Nachwuchskräfte,

Im 100.Jahr ihres Bestehens seien die Volkshochschulen "extrem wichtig" beim Ausgleich des Bildungsgefälles zwischen Stadt und Land sowie bei der Bekämpfung von Lese-und Schreibschwächen,, hob Kramp-Karrenbauer hervor. Laut Verbandschef Aeegenvoort finden 90 Prozent aller Alphabetisierungskurse in Volkshochschuien statt. Es sei ein „mühseliges Geschäft“.

Der Verband steht in engem Kontakt mit dem Bundesamt für Prozent Migration und Flüchtlinge (Bamf). Dieses hatte zuvor mitgeteilt, dass aktuell etwa 22 Prozent der Teilnehmer an Integrationskursen Analphabeten seien. Für Menschen aus dieser Gruppe ist es aus Sicht des Bundesinnenministeriums bereits als Erfolg anzusehen, wenn sie die Prüfung mit dem Niveau A2 abschließen. Das bedeutet, jemand kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen.