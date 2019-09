Berlin. Frank-Walter Steinmeier hat sich nach langen Jahren im operativen politischen Geschäft erst hineinfinden müssen in seine neue Rolle als Bundespräsident. Zur Halbzeit von Steinmeiers fünfjähriger Amtsperiode steht fest: Er hat sie gefunden. Der 63-Jährige gilt in einer zunehmend aufgewühlten Gesellschaft als zentrale Integrationsfigur.

Schon wenige Monate nach Amtsantritt am 19. März 2017 wurde unversehens die vom Grundgesetz garantierte Machtfülle des Staatsoberhaupts sehr deutlich. Als Wahrer des Verfassungsziels, stabile Verhältnisse zu schaffen, wies Steinmeier im November 2017 zur Bildung einer Regierung den Weg. Seine Staatskunst war gefragt, da Deutschlands Konsensdemokratie versagte. Steinmeier bat alle Parteien zu Einzelgesprächen an seinen Tisch. Die SPD , die schon am Wahlabend eine erneute Große Koalition abgelehnt hatte, ließ sich vom präsidialen Vermittler wieder in die Verantwortung nehmen.



Ist Steinmeier der Groko-Macher? Im jüngsten Interview mit dem „Spiegel“ spielt er seine Rolle als Machtfaktor herunter: „Die Parteien haben in eigener Verantwortung unterschiedliche Schlüsse aus den Gesprächen mit mir gezogen.“ Wenig Verständnis hat Steinmeier für den Vorwurf, er habe mit seiner Hartnäckigkeit die SPD in dieses ungeliebte Bündnis geradezu gedrängt. „Ich habe schlicht und einfach die Verfassungslage erläutert", sagt der Sozialdemokrat, dessen Parteimitgliedschaft während seiner Präsidentenzeit ruht.

Meister im Ausgleich

Schon als Deutschlands Chef-Diplomat hatte der Jurist es zur Meisterschaft beim Ausgleich widerstrebender Interessen gebracht. Diese Erfahrungen im Außenamt halfen Steinmeier im Schloss Bellevue. Er agierte vorsichtig. Neu für ihn war, Neutralität zu wahren. 2018 wurde es zunächst stiller um das Staatsoberhaupt. Auch als Präsident ist Steinmeier täglich unterwegs – schwierige Missionen in Israel oder Polen sind glattgelaufen. Aber seine Reisen führen jetzt sehr oft auch ins Innere dieser Republik.

„Ich will unterwegs sein im Lande – im Gespräch sein mit den Engagierten, aber auch mit den Zweifelnden“, sagte Steinmeier. Viele wollten ihr Anliegen einfach mal loswerden und ernst genommen werden – „und mich interessiert, was die Menschen umtreibt“. Der Vater einer erwachsenen Tochter sucht vor allem den Kontakt zu jungen Menschen. „Wie kommen wir an die Jugend heran?“ – diese Frage bewegt den Präsidenten. Wenn er – wie zum Beispiel auch in Warschau – mit Studenten diskutiert, wirkt er wie ein Mentor: ein bisschen väterlich, aber auch fordernd.

Fliehkräfte überall

In die Tagespolitik mischt sich ein Bundespräsident üblicherweise nicht ein. Manchmal scheint Steinmeier diese Grenze aber dehnen zu wollen. Etwa, wenn er zwei Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg an Wähler und Kandidaten appelliert: „Treibt unser Land nicht auseinander!" Oder wenn er wie gerade im „Spiegel"-Interview die AfD „antibürgerlich" nennt.

„Er macht Demokratie“, würdigt die „Süddeutsche Zeitung“ die Anstrengungen Steinmeiers für den Zusammenhalt Deutschlands. Denn Fliehkräfte erlebt das Land nicht nur auf der großen politischen Bühne, wo Rechtspopulisten durch Hassreden spalten. Auch in der Gesellschaft wirken Fliehkräfte, Regionen fühlen sich abgehängt. Stadt und Land driften auseinander. Ost und West haben 30 Jahre nach dem Mauerfall noch immer nicht richtig zusammen gefunden. „Es gibt Entfremdungen“, zeigt sich der Präsident besorgt. In deutsch-deutschen Gesprächen sucht er Antworten und Annäherung.