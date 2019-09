Osnabrück. Mit Blick auf die UN-Generaldebatte in der kommenden Woche zeigen sich Liberale und Linke unzufrieden mit dem bisherigen Verlauf der deutschen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. „Bei der Bundesregierung klaffen Worte und Taten weit auseinander“, sagte der Vorsitzende des Unterausschusses für die Vereinten Nationen im Bundestag, Ulrich Lechte. Deutschland müsse mehr ziviles Personal für Friedensmissionen zur Verfügung stellen.

Die stellvertretene Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Sevim Dagdelen, bezeichnete Deutschlands Mitgliedschaft im Sicherheitsrat als „bisher vor allem vertane Zeit. Statt Konflikten vorzubeugen, werden durch die expansive Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung Konflikte eher angeheizt“.

Auch beim Thema Klimaschutz lege die Bundesregierung die Hände in den Schoß. „Es ist ein Armutszeugnis, dass die Bundesregierung die menschheitsbedrohende Zerstörung der Regenwälder im Sicherheitsrat nicht zum Thema macht“. Auch beim Thema Abrüstung und einer Initiative zur Beilegung des Krieges im Jemen liefere Berlin nicht.



FDP-Politiker Lechte verwies im Gespräch mit unserer Redaktion auf die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage seiner Fraktion im Bundestag. Vor allem bei den von Deutschland vorangetriebenen Schlüsselthemen gehe es nicht voran.

„Deutschland beteiligt sich derzeit nur mit insgesamt 21 Polizisten an UN-Friedensmissionen. Ein längst überfälliger Stellenpool mit deutschen Polizisten ist immer noch nicht in Sicht“, kritisierte Lechte. Auch bei den zivilen Helfern in UN-Missionen sei Deutschland mit lediglich 68 Mitarbeitern „enorm unterrepräsentiert. Wir könnten viel mehr qualifiziertes Personal und Know-how für Krisenländer beim Peacekeeping und Peacebuilding bereitstellen“, forderte der FDP-Politiker. Er sagte weiter:

Die Bemühungen von Bundesaußenminister Heiko Maas für die „Action 4 Peacekeeping“ ist zwar löblich, aber insgesamt steht unser Engagement in keinem angemessenen Verhältnis zur Rolle von Deutschland in der Welt.

Deutschland gehört seit Jahresbeginn zu den zehn nicht ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Sie werden von der Generalversammlung jeweils für zwei Jahre gewählt. Die von der Bundesregierung in New York verfolgten Schlüsselthemen sind neben Abrüstung und Nichtverbreitung von Atomwaffen drohende Konflikte durch klimabedingte Ereignisse wie Wasserknappheit oder Ernteausfälle sowie die Lage von Frauen in Konfliktregionen; so will Berlin unter anderem den Schutz vor sexualisierter Gewalt international vorantreiben.



Nach Ansicht der Liberalen ist die unter deutscher Ägide verabschiedete UN-Resolution zu sexueller Gewalt in Konflikten jedoch unbefriedigend ausgefallen. Dass die Bundesregierung „ihre Kerninteressen im umfänglichen finalen Resolutionstext umfassend enthalten“ sieht, sei eine Enttäuschung – „zumal der Resolutionstext erheblich abgeschwächt wurde“, wie Lechte kritisierte.

Enttäuschende Resolution zu sexueller Gewalt in Konfliktregionen

„Zahlreiche Passagen mussten gestrichen werden, darunter auch eine Formulierung zu reproduktiver Gesundheitsfürsorge für Opfer von sexueller Gewalt, die auch Schwangerschaftsabbrüche umfasst hätte. Das war ein Rückschritt gegenüber vorherigen Resolutionen“, sagte liberale Politiker.

Lechte kritisierte zudem, dass Deutschland bislang „keinen Cent in den eigens dafür eingerichteten Women’s Peace & Humanitarian Fund der Vereinten Nationen eingezahlt hat“.

Auf die Frage nach konkreten Maßnahmen zur Stärkung der multilateralen Ordnung führt die Bundesregierung nach Ansicht der Liberalen „Sachen auf, die sie ohnehin schon tut“. Die Handlungsfähigkeit internationaler Organisationen, die eine Schlüsselrolle für den Multilateralismus spielten, sei aktuell oftmals akut bedroht, sagte Ulrich Lechte (Foto).



Ursache dafür sei nicht nur, dass wichtige Staaten ihre finanzielle Unterstützung reduzierten. Problematisch sei zudem die Tatsache, „dass Zahlungen an internationale Organisationen zunehmend mit Zweckbindungen versehen werden“, wie der FDP-Politiker betonte. Über diese Gelder könne dann nicht mehr frei verfügt werden. Damit gingen die Gelder zwar formal an eine internationale Organisation.

„In der Praxis sind sie aber der multilateralen Entscheidungsfindung zur gemeinschaftlichen Lösung globaler Probleme entzogen. Die internationalen Organisationen werden so zunehmend zu reinen Durchführungsorganisationen einzelstaatlicher Politikziele degradiert“, sagte Lechte.