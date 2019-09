Osnabrück. „Ich erwarte, dass bis spätestens 2024 jeder Bürger schnelles Internet hat – egal wo er wohnt.“ Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, fordert beim Breitbandausbau massive finanzielle Unterstützung vom Bund.

