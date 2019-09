Neue deutsche Waffenlieferungen an Saudi Arabien haben dort nichts verloren

Osnabrück. Deutschland sollte den Ausfuhrstopp für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien über den 30. September hinaus verlängern und sich für eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittleren Osten stark machen.

Wenn es an einem im Mittleren Osten nicht mangelt, dann an Waffen. Deshalb ist die Lage ja so explosiv, wie sie ist. Und deshalb ist es richtig, den Export von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien über den 30. September hinaus zu verbieten, wie es Kanzlerin Angela Merkel vorschwebt.

Seit Jahren schaut die Welt betreten auf das Elend, in das Iran und Saudi-Arabien den Jemen gestürzt haben. Einen ernsthaften Versuch, den dortigen Stellvertreterkrieg zu beenden,hat es nicht gegeben.

Stattdessen treiben die USA den Iran mit der Kündigung des Atomdeals und immer neuen Sanktionen in die Enge und rüsten Saudi-Arabien auf. Wie das dem Frieden dient, soll mal einer erklären. Das Regime in Riad ist schließlich mindestens so autoritär und destabilisiert die Region ähnlich wie die Mullahs in Teheran.

Die Angriffe auf die saudischen Ölanlagen dürfen nicht als Vorwand dienen, das Militärembargo gegen Riad zu beenden. Stattdessen sollten Deutschland und die EU endlich auf ernsthafte diplomatische Friedensbemühungen hinarbeiten, zum Beispiel durch eine „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittleren Osten“, wie sie der CDU-Politiker Norbert Röttgen, anregt.

Die Bundesregierung muss das Thema umgehend auf die Agenda des UN-Sicherheitsrates bringen – wozu hat sie dort einen Sitz für zwei Jahre!