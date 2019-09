AfD-Politiker Höcke bricht Interview ab: Ein nützlicher Eklat

Abgebrochen: Björn Höcke, Landessprecher der AfD von Thüringen, beendete abrupt ein Interview mit dem ZDF. Foto: Martin Schutt/dpa

Osnabrück. Der thüringische AfD-Chef Björn Höcke hat ein ZDF-Interview abgebrochen, in dem es um seinen Sprachgebrauch und NS-Begriffe ging. Höcke warf dem ZDF-Journalisten in dem am Sonntagabend ausgestrahlten Interview vor, ihn mit Fragen zu konfrontieren, die "nicht wirklich redlich" seien.