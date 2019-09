Berlin. Björn Höcke wird von seinen völkisch gesinnten Anhängern immer wieder für Worte aus dem nationalsozialistischen Sprachgebrauch gefeiert. Begriffe wie "Volkstod", "Lebensraum" oder "entartet" gehören zum Standard-Repertoire des AfD-Rechtsaußen.

Ein TV-Interview über seine NS-Sprache bricht Höcke ab, sieht sich erst als Opfer, bevor er dem Journalisten droht. Ein Eklat mit Ansage, der dem Wahlkämpfer in die Karten spielen könnte.

ZDF-Redakteur David Gebhard hatte das Gespräch gründlich vorbereitet, Höcke gleich zu Beginn in die Enge getrieben. Er konfrontierte seinen Gast mit Einspielungen von AfD-Abgeordneten, die Zitate aus einem Höcke-Buch nicht von Passagen aus Hitlers "Mein Kampf" unterscheiden konnten.

Etwa dieses: "Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen die Deutschen keine halben Sachen, dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt." Jens Meier mutmaßt grinsend: "Eher aus 'Mein Kampf', würde ich sagen." Meier gehört - wie Höcke - zu den Hardlinern vom völkischen "Flügel" der AfD.

"In der Molekularbiologie gebräuchlich"

In einer weiteren Buchpassage schwelgt Höcke über "die Sehnsucht der Deutschen nach einer geschichtlichen Figur, welche einst die Wunden im Volk wieder heilt". "Gefällt mir nicht", sagt AfD-Mann Martin Renner, will sich aber nicht festlegen, ob das Zitat von Höcke stamme, "oder von dem anderen Herrn, der auch mit H beginnt".

Ein konfrontativer Interview-Auftakt, sicherlich. Höcke war von seinem Pressesprecher irrtümlich auf ein Gespräch über die Landtagswahl vorbereitet worden. Doch der AfD-Spitzenkandidat in Thüringen bleibt erstmal gelassen, lobt den eigenen Mut zu einer Sprache, "die manchmal vielleicht etwas zu sehr ins Poetische geht", und bezweifelt, dass man "NS-Sprache" überhaupt definieren könne.

Der Begriff "Entartung" sei in der Molekularbiologie gebräuchlich, sagt Höcke. Parteifreunde, die in seiner Sprache Wesensverwandtschaften mit dem Nationalsozialismus sehen, nennt er "Feindzeugen".

Höcke wie er leibt und lebt. Erst zündeln, dann verharmlosen.



Doch dabei bleibt es diesmal nicht. Nachdem der Redakteur Höcke mit dessen Rede auf dem sogenannten Hermanns-Treffen stramm rechter AfDler konfrontierte, in der er mit dem Begriff "Lebensraum" unverhohlen auf Hitlers Expansionspolitik anspielte und Höcke dann vor laufender Kamera über "die Herrschaft der politischen Korrektheit" klagt, geht sein Sprecher dazwischen. "Das geht so nicht, das geht so nicht." Höcke sei durch die Fragen "stark emotionalisiert". Man müsse noch mal von vorn beginnen.

Die Intervention kommt zu spät. ZDF-Mann Gebhard war es da schon gelungen, den Schleier zu lüften, Höckes Masche zu offenbaren. Aber der geht noch deutlich weiter.

Als der Journalist ablehnt, das Interview noch einmal zu führen, sagt Höcke: "Passen Sie auf, dann haben wir ein manifestes Problem und dann wird das entsprechende Konsequenzen haben. Ich kann Ihnen sagen, dass das massive Konsequenzen hat."

Massive Konsequenzen? Er werde dem Journalisten kein Interview mehr geben, konkretisiert Höcke. "Ist das eine Drohung?", will der Reporter wissen. "Nein. Das ist nur eine Aussage, weil ich auch nur ein Mensch bin", sagt Höcke, und ergänzt: "Vielleicht werde ich auch mal eine interessante persönliche, politische Person in diesem Lande. Könnte doch sein."

"Höcke weiß sich zu Recht zu wehren"

Höcke ist da scheinbar am Ende mit den Nerven. Er hat sich bloßgestellt, die Maske abgelegt. Oder war der Interview-Abbruch eine weitere, gezielte Provokation, wie viele am Montag auf Twitter vermuten? Ein wohl kalkulierte Versuch, sich als Opfer des „politisch-medialen Establishments“ darzustellen?

Es kommt vor - wenn auch sehr selten - das Presse- oder TV-Interviews mit Politikern abgebrochen werden. Das ZDF stellte das am Mittwoch in Erfurt für die Sendung "Berlin direkt" geführte Gespräch inklusive des Schlagabtauschs am Sonntag komplett ins Netz. "Ausgerechnet als wir über das Thema Demokratie sprechen wollten, hat er das Interview abgebrochen – wir haben das bedauert", sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey am Montag.

Vom Deutschen Journalisten-Verband kam Rückendeckung für die Entscheidung des Senders, das Material zu veröffentlichen. "Björn Höcke hat ein weiteres dunkles Kapitel des gestörten Umgangs der AfD mit der Pressefreiheit im allgemeinen und kritischen Journalistinnen und Journalisten im besonderen aufgeschlagen", erklärte dessen Chef Frank Überall.

Ob der Eklat noch Wellen schlagen wird, ist offen. Die AfD-Bundesspitze ist wegen Höckes Nähe zur rechtsextremen Szene schon lange alarmiert, traut sich wegen dessen Popularität vor allem in der Ost-AfD aber bisher nicht, gegen den Thüringen-Chef vorzugehen.

Erst am Sonntag war Partei-Co-Chef Alexander Gauland ein Mal mehr ausgewichen: Nicht alles, was Höcke sage, sei immer auch seine Meinung, sagte er im ARD-Sommerinterview. Aber Höcke werde "immer wieder fehlinterpretiert", hatte Gauland den Rechtsaußen in Schutz genommen.

Am (morgigen) Mittwoch startet die AfD in Thüringen in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 27. Oktober. Schon bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, in denen die Rechtspopulisten ihre Ergebnisse mehr als verdoppeln konnten, war Höcke eines der Zugpferde. Auf der Wahlparty in Brandenburg hatte er gemeinsam mit seinem "Flügel"-Verbündeten Andreas Kalbitz in der ersten Reihe gefeiert.

Von manchem AfD-Sympathisanten wurde das Interview als Versuch des ZDF interpretiert, „missliebige Politiker medial zu guillotinieren“. Björn Höcke wisse sich „zu Recht zu wehren“, twitterte eine von ihnen.