Tausende Hongkonger ziehen mit Regenschirmen über eine Straße. Foto: Vincent Yu/AP

Hongkong. Trotz des Verbots einer Großdemonstration sind am Sonntag in Hongkong wieder Tausende Regierungskritiker auf die Straße gegangen. Demonstranten aller Altersgruppen schlossen sich dem Marsch an, der in der Nähe des Regierungssitzes entlangzog.