In mehr als der Hälfte der EU-Länder sei ein kommunales Wahlrecht für Migranten bereits Praxis, so der Verband. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Erfurt. Ausländer, die länger als drei Jahre in Deutschland leben, sollen in der kommunalen Politik mitbestimmen dürfen, finden die Integrationsbeiräte. In anderen EU-Ländern sei das bereits Praxis.